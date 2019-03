/R E P R I S E -- Invitation aux médias - Les aînés préoccupés par les changements climatiques - Une rencontre unique avec Alain Deneault/





QUÉBEC, le 27 févr. 2019 /CNW Telbec/ - Préoccupées par les changements climatiques, les personnes aînées de l'Association des retraitées et retraités de l'éducation et des autres services publics du Québec (AREQ-CSQ) de la région Québec-Chaudière-Appalaches organisent le vendredi 1er mars à 13 h 30 une rencontre sur le sujet avec un invité de marque, soit M. Alain Deneault.

M. Deneault a signé de nombreux livres dont La médiocratie, les médiocres au pouvoir et Faire l'économie de la haine. Un philosophe québécois ancré dans la réalité. Docteur en philosophie de l'université Paris-VIII et directeur de programme au Collège international de philosophie de Paris, il est régulièrement invité comme spécialiste à des émissions d'affaires publiques ou d'actualités au Québec et en France.

L'AREQ attend près de 300 participants lors de cet événement.

AIDE-MÉMOIRE

QUAND : Vendredi le 1er mars à 13 h 30



OÙ : Le Montmartre

1669, chemin Saint-Louis, Québec (Québec) G1S 1G5

