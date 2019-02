Avis aux médias - La ministre Ng prendra la parole à la conférence nationale Mompreneurs





TORONTO, le 28 févr. 2019 /CNW/ - La ministre fédérale de la Petite Entreprise et de la Promotion des exportations, l'honorable Mary Ng, prendra la parole à Toronto lors de la conférence nationale Mompreneurs. Elle exposera alors les politiques et les autres mesures fédérales mises en place pour aider les femmes entrepreneures à démarrer une entreprise, à lui faire prendre de l'expansion et à accéder à de nouveaux marchés. L'événement est ouvert aux médias.

Événement : Conférence nationale Mompreneurs



Date : Le vendredi 1er mars 2019



Heure : De 9 h à 10 h 30



Lieu : Centre des congrès de Toronto

650, chemin Dixon

Toronto (Ontario)

Suivez Entreprises Canada sur les réseaux sociaux pour en savoir plus sur le monde des affaires : Twitter, Facebook

SOURCE Innovation, Sciences et Développement économique Canada

Communiqué envoyé le 28 février 2019 à 10:00 et diffusé par :