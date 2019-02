Cérémonie de passation des pouvoirs au District Montréal Métropolitain





MONTRÉAL, le 27 févr. 2019 /CNW/ - Le 22 février 2019, le Service correctionnel du Canada (SCC) a tenu une cérémonie de passation des pouvoirs au District Montréal Métropolitain (DMM), qui a eu lieu au Palais des congrès de Montréal. Cette cérémonie visait à souligner l'entrée en fonction de la nouvelle directrice de district, madame Anne-Marie Labalette. À la même occasion, le SCC a tenu à remercier neuf de ses employés pour leurs 20 ans de service au District Montréal Métropolitain.

Cette cérémonie, présidée par Alessandria Page, sous-commissaire régionale pour la région du Québec, s'inscrit dans la volonté du Service correctionnel du Canada d'honorer ses traditions et de souligner les rôles et responsabilités que le nouveau dirigeant accepte d'assumer. Elle représente le transfert symbolique des responsabilités, des pouvoirs et des obligations d'un leader du domaine correctionnel à un autre.

La cérémonie de passation des pouvoirs est une tradition importante du SCC. Elle permet au nouveau dirigeant de réaffirmer son engagement à l'égard de la mission du SCC et de contribuer à la sécurité du public, des employés et des délinquants.

Faits en bref

Le District Montréal Métropolitain offre des ressources et des programmes aux délinquants en libération conditionnelle dans la collectivité. Le SCC emploie environ 240 personnes au DMM.

Les installations du DMM comprennent un bureau de district situé à Montréal, cinq bureaux sectoriels de libération conditionnelle situés dans différentes régions du Québec et quatre centres correctionnels communautaires.

Citation

« C'est avec fierté, honneur, mais aussi beaucoup d'humilité que j'accepte aujourd'hui la responsabilité qui m'est confiée de diriger le District Montréal Métropolitain. Je profite de l'occasion pour remercier les membres de la haute direction du Service pour la confiance qu'ils m'accordent en m'offrant la direction du district. »

Anne-Marie Labalette, directrice du District Montréal Métropolitain, Service correctionnel du Canada

Liens

Photos - Passation des pouvoirs et remise des médailles du DMM

Suivez le Service correctionnel du Canada sur Twitter (https://twitter.com/SCC_CSC_fr) et sur Facebook (https://www.facebook.com/CorrectionalServices/).

Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter le site Web www.csc-scc.gc.ca.

SOURCE Service correctionnel Canada - Quebec

Communiqué envoyé le 27 février 2019 à 15:15 et diffusé par :