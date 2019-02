INC: Les noix de cajou auraient moins de calories que ce que l'on pensait auparavant : nouveaux résultats scientifiques





Dans une étude avec intervention humaine récemment publiée dans la revue Nutrients, des chercheurs au Centre de recherche sur la nutrition humaine de Beltsville, Service de recherche agricole du département de l'Agriculture des États-Unis (ARS / USDA) ont examiné le contenu énergétique dans les noix de cajou [1].

Dix-huit volontaires en bonne santé ont été recrutés afin de participer à cette étude sur 9 semaines. Les participants ont consommé soit un régime de base contrôlé et complété de noix de cajou (42 g/jour) durant une période de traitement de 4 semaines, soit un régime de base contrôlé sans complément de noix de cajou durant une autre période de traitement de 4 semaines. Des échantillons de régime provenant de l'étude, de même que les selles et l'urine des dix-huit volontaires, ont été collectés au cours de la semaine finale de chaque phase d'intervention pour analyse de contenus en protéines, graisses et énergie. À partir de ceci, les chercheurs ont été en mesure de déterminer le contenu réel en énergie digestible des cajous.

Les résultats de l'étude montrent que le contenu en énergie disponible (en calories) des noix de cajou est inférieur de 16 % à ce qui est habituellement énoncé sur les étiquettes actuelles d'aliments et dans les bases de données aux États-Unis, y compris la Base de données nutritionnelle nationale pour références standard (National Nutrient Database for Standard Reference). Celles-ci demandent à être corrigées afin de fournir au grand public des valeurs énergétiques précises. Alors que la valeur actuellement signalée est de 163 kcal/portion, les chercheurs de l'USDA ont trouvé que le contenu énergétique métabolisable d'une portion de 28 g (1 oz.) de cajous est de 137 kcal.

Entretemps, une autre étude publiée dans The American Journal of Clinical Nutrition a conclu que 42 g/jour de cajous ne provoquent pas d'augmentation du taux de « mauvais » cholestérol (LDL, lipoprotéines de basse densité)[2]. L'étude a également constaté que l'addition de 42 g de cajous chaque jour à un repas occidental typique peut également contribuer à réduire l'enzyme PCSK9, et des concentrations en PCSK9 plus faibles sont associées au retrait du « mauvais » cholestérol à LDL dans le sang.

Cette étude a reçu l'appui du Conseil mondial sur la cajou (Global Cashew Council) et de l'INC, Conseil international des fruits secs (International Nut and Dried Fruit Council).

