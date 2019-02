NEXCOM collabore avec ses partenaires afin de présenter une innovation brevetée de conception de signaux à très grande vitesse





TAIPEI, Taïwan, 27 février 2019 /PRNewswire/ -- NEXCOM, un leader des secteurs de la communication réseau et de la sécurité des réseaux, s'est associé à ITRI (Industrial Technology Research Institute), FHT (First Hi-Tec) et TUC (Taiwan Union Technology Corp.) pour codévelopper une nouvelle technologie pour surmonter les défis de conception de la signalisation à grande vitesse. Cette technologie innovante sera mise en place sur du matériel réseau haut de gamme dans l'industrie des télécommunications et devrait être disponible au second trimestre 2019.

L'innovation comprend 3 nouvelles technologies, dont un nouveau type de matériel avec une « perte ultra faible » appelé TUC3, grâce auquel la perte d'insertion peut atteindre un taux minimal de -0,57 dB/2,5 cm à 25 Gbit/s. Une autre idée originale, nommée Coaxial VIA, est une technologie innovante qui excelle dans la simulation de signal par le biais du traditionnel Pass Through Hole (PTH) VIA. Coaxial VIA en configuration PCB peut maintenir une meilleure intégrité du signal pour les signaux à grande vitesse, comparativement au traditionnel PTH VIA en configuration PCB FAB. La troisième innovation est le condensateur intégré à plusieurs niveaux en PCB FAB au lieu des condensateurs de type SMD courants. L'utilisation de ce condensateur intégré permet de réduire les traces de circuit de 50 % et, par conséquent, améliore grandement l'intégrité du signal grâce à la réduction importante du bruit lié à la commutation synchronisée généré par une puce IC à grande vitesse (telle que Mellanox ConnectX-5, etc.).

NEXCOM a développé un module LAN 100 G présentant les trois innovations conçues par cette alliance à quatre. « Ces trois technologies innovantes brevetées permettent d'accroître jusqu'à 14 la longueur du signal à grande vitesse », selon Matthew Liou, directeur de la gamme de produits de NEXCOM Network Communication Solutions Business Group. « Lorsque le module est testé avec le NEXCOM NSA7146 basé sur Intel Skylake-EP et s'exécute avec le propre kit DPDK de NEXCOM, nous constatons des données de débit impressionnantes. Nous arrivons à ce résultat sans aucun ajout de répéteurs, de resynchroniseurs ou de tout autre composant actif dans la conception du matériel afin de protéger l'intégrité de son signal et, en même temps, de maintenir la performance souhaitée. »

À l'ère de la 5 G, cette innovation révolutionnaire va apporter à la nouvelle génération du monde du matériel réseau à grande vitesse et à haut débit, tel qu'illustré dans ce module LAN 100 G développé par NEXCOM International, qui marque une étape importante et une véritable avancée dans la conception de signaux à grande vitesse. Pour plus d'informations, veuillez visiter le site Web de NEXCOM et consulter le livre blanc publié au sujet de cette innovation avec le lien ci-dessous.

http://www.nexcom.com/news/Detail/ultra-high-speed-signal-design-its-innovation-and-application-to-high-end-network-platforms

À propos de NEXCOM : Fondée en 1992 et basée à Taipei, à Taïwan, NEXCOM s'engage à être votre partenaire de confiance dans la construction de solutions intelligentes. NEXCOM intègre ses capacités et oeuvre dans dix secteurs d'activité d'envergure mondiale : les solutions de réseau et de communication (NCS), les plateformes et services intelligents (IPS), les solutions informatiques mobiles (MCS), l'informatique médicale et des soins de santé (MHI), la sécurité numérique intelligente (Green Base), les solutions de fabrication intelligente (NexAIOT), les robots et machines intelligentes (NexCOBOT), les solutions industrielles sans fil (EMBUX), l'éducation et le commerce électronique (AIC) et les solutions de sécurité de l'IdO (TMRTek). Ce déploiement stratégique permet à NEXCOM de proposer des produits et des services pour accélérer le délai de mise sur le marché et de résolution des problèmes sans faire de compromis sur le coût.

