Now Plastics cible l'Europe avec des films comprenant entre 60 % et 90 % de PET recyclé post-consommation (RPC)





Ce nouveau produit révolutionnaire offre un impact environnemental réduit et des coûts moindres

MILAN, février 27, 2019 /PRNewswire/ -- Now Plastics , l'un des plus importants fournisseurs de films plastiques et de papier aluminium au monde, cible aujourd'hui les marchés européens avec une gamme de films plastiques révolutionnaires comprenant entre 60 % et 90 % de résine PET recyclée post-consommation (RPC). L'Union européenne a récemment énoncé une politique rigoureuse sur les produits plastique à usage unique dans le cadre de sa transition vers une économie plus circulaire pour les matières plastiques. En conséquence, l'Allemagne, la France et le Royaume-Uni ont pris des mesures pour accroître les restrictions sur tous les plastiques utilisés dans les emballages alimentaires.

Les films PCR PET proposés par Now Plastics sont destinés au secteur des produits de grande consommation et permettront aux transformateurs et aux fabricants européens de se conformer aux nouveaux objectifs en matière de développement durable. Ces films utilisent une teneur élevée en matériaux PET recyclés qui ont été complètement assainis et reconfigurés en une résine de film plastique, ce qui les rend plus respectueux de l'environnement et 100 % conformes aux exigences en matière de développement durable.

Les résines utilisées pour produire des films PET sont fabriquées à partir de bouteilles PET recyclées post-consommation à l'aide d'une technologie de pointe, et sont pleinement approuvées par la FDA et l'UE pour un usage au contact de denrées alimentaires et d'autres applications dans les produits de consommation. Elles présentent des performances similaires aux autres films PET, notamment une forte résistance aux impacts ainsi que des propriétés protectrices extrêmement efficaces contre l'eau, le dioxyde de carbone, l'oxygène et l'azote.

D'après Larry Silverstein, PDG de Now Plastics : « Nos films en résine à haute teneur en PET RPC peuvent apporter une contribution importante à la transition rapide vers une économie circulaire pour les plastiques en Europe. En utilisant ces films à très haute teneur en PET RPC dans l'industrie des produits de consommation emballés, les transformateurs européens pourront répondre aux exigences de développement durable et fournir à leurs clients, et enfin de compte aux consommateurs, des emballages à moindre coût. »

Now Plastics est une organisation de solutions logistiques globales offrant des produits, une logistique, un financement et des garanties de produits de classe mondiale, ainsi que d'autres services, afin de garantir une expérience d'importation homogène. Nous desservons les industries de l'emballage flexible, des étiquettes et de la transformation industrielle en Amérique du Nord, Amérique centrale et Amérique du Sud, Royaume-Uni, Europe et Afrique du Nord. Les produits de la société proviennent de nombreux fabricants situés à divers endroits afin d'atténuer les fluctuations des devises et les risques politiques et d'autres risques.

Pour les demandes générales et les contacts avec les médias : Netta E'dan-Harel, nharel@nowplastics.com , +972-54-7424834.

