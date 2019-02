Le premier ministre annonce la nomination d'une nouvelle secrétaire parlementaire





OTTAWA, le 26 févr. 2019 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a aujourd'hui annoncé la nomination de Pam Damoff en tant que nouvelle secrétaire parlementaire de la ministre de la Santé. Cette nomination entre en vigueur dès maintenant.

Mme Damoff apporte avec elle un large éventail de compétences et de connaissances. Elle aidera la ministre de la Santé à obtenir des résultats concrets pour les Canadiens, tout en appuyant les efforts du gouvernement visant à faire croître l'économie et renforcer la classe moyenne.

Le premier ministre a remercié l'ancien secrétaire parlementaire de la ministre de la Santé, John Oliver, de son service et de son engagement indéfectible à l'égard du Canada et des Canadiens.

