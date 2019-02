La Banque Scotia annonce le paiement d'un dividende sur ses actions en circulation

Sauf indications contraires, tous les montants sont en dollars canadiens et se fondent sur les états financiers consolidés intermédiaires résumés (non audités) de la Banque pour le trimestre clos le 31 janvier 2019 et sur les notes connexes...

Devant les problèmes croissants occasionnés par les enjeux de pénurie et de rareté de main-d'oeuvre, la CSN tiendra les 26 et 27 février un grand forum sur la question, réunissant organisations syndicales, gouvernementales et patronales. Environ 600...

La Banque Scotia a signé un protocole d'entente non contraignant avec ING Groep N.V., Thanachart Capital Public Company Limited, Thanachart Bank Public Company Limited (TBank) et TMB Bank Public Company Limited (TMB) au sujet de sa participation dans...

Trina Solar Co., Ltd (« Trina Solar » ou la « société »), l'un des principaux fournisseurs de solutions globales dans le domaine de l'énergie solaire, annonce aujourd'hui qu'elle fournira à EDF Renewables 16 MW de modules photovoltaïques bifaces...