La Banque Scotia signe un protocole d'entente non contraignant au sujet de sa participation dans Thanachart Bank Public Company Limited (TBank) et d'une fusion possible de TBank et TMB Bank Public Company Limited

TORONTO, le 26 févr. 2019 /CNW/ - La Banque Scotia a signé un protocole d'entente non contraignant avec ING Groep N.V., Thanachart Capital Public Company Limited, Thanachart Bank Public Company Limited (TBank) et TMB Bank Public Company Limited (TMB) au sujet de sa participation dans TBank, et de la fusion de TBank et TMB. Toutes les transactions envisagées dans ce protocole sont assujetties à une vérification diligente, à la poursuite des négociations et à l'accord des parties quant à la version définitive des documents (y compris des modalités), ainsi qu'à l'approbation des organismes de réglementation.

Les transactions envisagées sont complexes, et la Banque Scotia fournira des renseignements supplémentaires au moment approprié en lien avec la version définitive de quelque document que ce soit. À l'heure actuelle, on s'attend à ce que la fusion et les transactions connexes se traduisent, si elles ont lieu, par une réduction importante des investissements de la Banque Scotia en Thaïlande et de sa participation dans la banque issue de la fusion. En outre, le produit reçu de la vente devrait représenter un gain. Ces transactions devraient avoir un effet positif d'environ 25 points de base sur les actions ordinaires et assimilées de T1 de la Banque Scotia.

Il n'y a pas de garantie que les parties parviendront à un accord définitif ni que les transactions auront lieu.

