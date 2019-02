Partner (Israël) sélectionne Mavenir pour son réseau de nouvelle génération





Mondial du mobile (Mobile World Congress) -- Mavenir, qui transforme l'économie des réseaux mobiles auprès des fournisseurs de services de communication (FSC), a été sélectionnée par Partner Communications Ltd. (Nasdaq : PTNR), pour transformer et mettre à niveau son réseau mobile central. Partner a choisi les solutions logicielle de Mavenir pour mettre à niveau son réseau central et lui ajouter de nouvelles capacités, en élargissant ses services vocaux tels que VoLTE (appels vocaux sur réseau 4G), VoIP et les appels Wi-Fi, et installer des technologies virtualisées au coeur des services de son réseau.

« La mise à niveau de notre réseau central avec Mavenir est une étape importante qui permettra à Partner de maintenir un avantage technologique sur notre réseau mobile, d'installer de nouvelles technologies et des services avancés, et d'étendre les capacités du réseau IdO que nous avons lancé l'année dernière », a déclaré Raz Bartov, vice-président directeur des technologies et services informatiques, chez Partner.

Avec cette mise à niveau, Partner disposera du premier réseau virtualisé en Israël et sera en mesure de prendre en charge plusieurs services vIMS 4G, et de se préparer aux nouvelles technologies. Cette mise à niveau développe les capacités NB-IOT de leur réseau qui ont été lancées auparavant. Les principaux composants impliqués dans la mise à niveau de ce réseau central sont les services vIMS, vCTAS, vEPC et vHSS.

« Nous sommes ravis de soutenir Partner dans la modernisation et la transformation de leur réseau en une plateforme virtualisée axée sur logiciel, laquelle permettra une réduction des coûts et la production de revenus à travers les nouveaux services qu'ils proposent à leurs clients », a déclaré Pardeep Kohli, président-directeur général de Mavenir. « Partner est une entreprise très agile et novatrice, et cette réussite démontre la bonne dynamique de Mavenir et son aptitude à transformer le modèle économique pour les opérateurs. Elle met également en évidence les défis que doit relever Mavenir pour mettre en oeuvre les nouvelles technologies requises par les opérateurs mobiles d'aujourd'hui, en leur apportant des solutions qui sont gérées dans un cycle de vie par le biais de ses capacités automatisées et orchestrées comme nulles autres pareilles. »

Mavenir est présent en Israël avec son centre de développement de Ra'anana, et fournit une excellente plateforme pour déployer cette nouvelle technologie et soutenir Partner dans son itinéraire de transformation vers la virtualisation et au-delà.

Mavenir sera présent au MWC2019 de Barcelone au stand 6D40.

À propos de Partner :

Partner Communications Company Ltd. (Nasdaq : PTNR) est une entreprise de télécommunications. La Société est engagée dans le secteur de la téléphonie cellulaire à travers ses réseaux de deuxième génération (2G), troisième génération (3G) et quatrième génération (4G). Elle est présente sur deux segments : le segment de téléphonie cellulaire et le segment de téléphonie fixe. Ses produits et services sont commercialisés sous la marque Partner. Le segment de téléphonie cellulaire de la Société comprend les services de téléphonie cellulaire de base, la messagerie textuelle, les données, les forfaits de connexion, l'interconnexion, l'itinérance, les services de contenu, et d'autres services à valeur ajoutée. Le segment de téléphonie fixe propose une gamme de services fournis sur réseaux fixes, tels que les services d'accès à l'Internet (Internet service provider, ISP), le stockage des informations commerciales dans un centre de données, et les services en nuage. La Société fournit également des réseaux Wi-Fi (Wireless Fidelity) et des services de communication vocale sur ligne fixe. Le segment de téléphonie fixe inclut également la vente des équipements accessoires. Il propose également un filtrage antivirus et antispam.

À propos de Mavenir :

Mavenir est le seul fournisseur de solutions de réseau cloud natives 100 % logicielles et de bout en bout, dans l'ensemble du secteur. Spécialisé dans l'accélération de la transformation des réseaux logiciels, et la redéfinition de l'économie de réseau pour les fournisseurs de services de communication (FSC), en offrant un portefeuille exhaustif de produits de bout en bout, à travers toutes les couches de la pile d'infrastructure de réseau. Des couches d'applications/services 5G au coeur du réseau, en passant par le RAN, Mavenir montre la voie dans le domaine des solutions de réseau cloud natives évoluées autorisant des expériences novatrices et sécurisées pour les utilisateurs finaux. Tirant parti des innovations à la pointe du secteur, telles que VoLTE, VoWiFi, Advanced Messaging (RCS), Multi-ID, vEPC et le RAN virtualisé, Mavenir accélère la transformation des réseaux pour plus de 250 clients FSC dans plus de 130 pays, desservant en tout plus de 50 % des abonnés dans le monde.

Nous accueillons à bras ouverts les architectures technologiques et les modèles d'entreprise innovants et disruptifs qui favorisent l'agilité, la souplesse et la rapidité des services. Grâce à des solutions qui propulsent l'évolution NFV vers l'économie à l'échelle du Web, Mavenir propose des solutions aux FSC pour réduire les coûts, générer des revenus et protéger les revenus. En savoir plus sur mavenir.com.

