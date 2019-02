Valsoft conclut sa première transaction au Québec avec l'acquisition de GGGolf, le leader Québécois en solutions de gestion golf





MONTRÉAL, le 25 févr. 2019 /CNW Telbec/ - Valsoft Corporation Inc, une entreprise montréalaise spécialisée dans l'acquisition et le développement de logiciels de marchés verticaux, est heureuse d'annoncer l'acquisition de GGGolf, le leader québécois en logiciel de gestion golf depuis plus de 18 ans. Cette transaction est la première en sol québécois pour Valsoft.

Depuis 2001, GGGolf fournit des logiciels de gestion et optimisation des opérations golf pour les clubs de golf privés, semi-privés, et publics ainsi que pour des centres de villégiature. GGGolf offre un système de gestion golf complet et personnalisable utilisé partout au Canada, incluant des solutions web et une application mobile. La transaction inclut également MinuteGolf.ca, le premier portail de réservation de golf en ligne du Québec.

« Nous sommes emballés de nous joindre à la grande famille Valsoft », dit Gilles Gauthier, président et fondateur de GGGolf. « Nous avons trouvé en Valsoft un partenaire québécois qui partage notre passion pour l'innovation et qui va travailler avec notre équipe pour amener GGGolf à poursuivre de nouveaux objectifs. »

« Dès le début, nous avons été impressionnés par l'engagement de GGGolf envers la satisfaction de sa clientèle. Leurs valeurs et la qualité de leurs services sont sans aucun doute la principale raison de leur leadership incontesté dans l'industrie » a commenté Michael Assi, président de la division Travel and Leisure de Valsoft. « Les synergies entre GGGolf, DockMaster et notre famille de logiciels de gestion de propriété font de GGGolf un ajout idéal pour des opportunités de ventes croisées dans de nouveaux marchés et une composante à forte valeur ajoutée de notre portefeuille. »

Philippe Desjardins, directeur des fusions et acquisitions pour le groupe, qui a mené la transaction, est particulièrement fier de cette première acquisition au Québec. « Nous sommes très enthousiasmés par cette transaction. L'acquisition de GGGolf est la première étape de notre engagement d'offrir une demeure permanente à des entreprises locales de logiciels tout en accélérant et en continuant à promouvoir des initiatives d'entreprenariat local. De plus, GGGolf permet à Valsoft de se positionner à l'avant-garde des solutions de gestion de clubs canadiennes et renforce notre offre mondiale de produits dans le secteur du voyage et des activités récréatives. »

Valsoft était représenté à l'interne par Aude Florin, Conseillère juridique, et David Felicissimo, Directeur juridique. GGGolf était représenté par Justine Gauthier et Gabriel Castiglio de Fasken Martineau DuMoulin à Montreal.

À propos de Valsoft

Valsoft achète et développe des logiciels de gestion spécialisés, permettant ainsi à chaque entreprise de livrer les meilleures solutions essentielles pour ses clients dans leurs industries ou niches respectives. Un des piliers centraux de la philosophie de Valsoft est l'investissement dans des entreprises stables afin de promouvoir un environnement entrepreneurial qui va permettre à l'entreprise de devenir un des leaders de son industrie. À la différence des entreprises de capital de risque de d'investissement privé, Valsoft cherche à acheter, à créer de la valeur et à détenir en perpétuité grâce à des partenariats à long terme avec l'équipe de gestion existante. Pour plus d'information : www.valsoftcorp.com

À propos de GGGolf

GGGolf est le leader québécois en logiciel d'opérations Golf. GGGolf offre un logiciel de gestion de golf complet, personnalisable et modulaire, adapté aux besoins uniques de chaque club. GGGolf est une entreprise québécoise spécialisée en logiciel golf depuis plus de 18 ans. Plus de détails sur www.gggolf.ca

