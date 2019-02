Déclaration sur le décès de grand-mère Josephine Mandamin





OTTAWA, le 23 févr. 2019 /CNW/ - La ministre des Relations Couronne-Autochtones, l'honorable Carolyn Bennett, a publié la déclaration suivante aujourd'hui :

« Avec la Nation Anishnabek, nous pleurons le décès de Josephine Mandamin, protectrice de l'eau, modèle bien-aimée, enseignante et militante.

Connue sous le nom de grand-mère marcheuse d'eau ou grand-mère Joséphine, elle a consacré sa vie à sensibiliser les gens au fait que l'eau représente un élément de connexion entre tous les êtres vivants. Elle nous a tous appris la fragilité de l'eau et les risques pour la santé et la durabilité de nos voies navigables.

L'important travail qu'elle a entrepris dans le cadre de Mother Earth Water Walk et du conseil des gardiens des Grands Lacs pose les jalons de l'avenir des voies navigables des Grands Lacs et des sept prochaines générations de marcheurs et de guerriers d'eau de partout sur l'île de la Tortue.

Elle a touché nos vies et nous sommes vraiment reconnaissants d'avoir acquis du savoir et de la sagesse grâce à cette femme inspirante et à son oeuvre.

Miigwetch grand-mère Josephine. »

