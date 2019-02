/R E P R I S E -- Invitation aux médias - La ministre Isabelle Charest prendra part au Pentathlon des neiges à Québec/





QUÉBEC, le 22 févr. 2019 La ministre déléguée à l'Éducation et ministre responsable de la Condition féminine, Mme Isabelle Charest, prendra part samedi à l'ouverture du 15e Pentathlon des neiges, qui se déroulera à Québec jusqu'au 3 mars.

Pour l'occasion, la ministre participera au Défi MEES avec l'équipe du ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur et elle aura l'occasion de s'adresser aux participantes et participants avant le départ.

DATE : Le samedi 23 février 2019



HEURE : Dès 9 h 30



LIEU : Plaines d'Abraham

(face au Musée national des beaux-arts du Québec)

Québec

