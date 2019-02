Canoe Financial finalise l'acquisition de Les Fonds mutuels Fiera Capital





CALGARY, Alberta, 22 févr. 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- Canoe Financial LP (« Canoe » ou « Canoe Financial ») a annoncé aujourd'hui la finalisation de son acquisition annoncée précédemment des contrats de gestion de neuf fonds communs de placement de Les Fonds mutuels Fiera Capital de la Corporation Fiera Capital (« Fiera Capital »). La transaction a porté les actifs sous gestion de Canoe à un peu plus de 5,5 milliards de dollars.



« Nous sommes très heureux des occasions qui s'offrent à nous grâce à cette transaction, tout particulièrement en raison des avantages qu'elle comporte pour les épargnants », a déclaré Darcy Hulston, président et chef de la direction de Canoe Financial. « Nous avons l'intention de tirer parti des relations que Fiera a tissées avec les conseillers et nous avons hâte d'offrir aux épargnants une gestion active à la fine pointe de l'industrie. »

M. Hulston a indiqué que cette transaction s'inscrit dans la stratégie à long terme de Canoe qui allie croissance interne et acquisitions. « Notre objectif est d'offrir une expérience de placement supérieure à nos épargnants et, si nous pouvons bonifier notre offre grâce à une acquisition stratégique comme celle-là, nous la bonifierons. »

Dans le cadre de cette transaction, Fiera Capital continuera, à titre de sous-conseiller de Canoe, de gérer les portefeuilles de placement du Fiera Capital Fonds d'actions mondiales, du Fiera Capital Fonds défensif d'actions mondiales, du Fiera Capital Fonds d'actions internationales et du Fiera Capital Fonds d'actions de croissance, ces fonds représentant 86 % des actifs acquis.

« Mon équipe et moi sommes heureux des perspectives de collaboration avec Canoe et offrirons nos capacités en matière de placement à leurs épargnants et conseillers », a déclaré Jean-Philippe Lemay, président et chef de l'exploitation de la division canadienne de Fiera Capital.

« L'équipe des actions mondiales de Fiera Capital, dirigée par Nadim Rizk, a récompensé les épargnants par des rendements à long terme impressionnants. Avec l'ajout de ces mandats, Canoe dispose maintenant d'une gamme géographique très solide et diversifiée et offre aux épargnants des options intéressantes en matière de gestion d'actions mondiales et internationales », a expliqué M. Hulston.

Canoe deviendra le fiduciaire, le gestionnaire et le gestionnaire de portefeuille de Les Fonds mutuels Fiera Capital et tous les fonds feront l'objet d'un changement de nom en vue de rejoindre la bannière Canoe. En outre, certains fonds communs de placement de Fiera Capital seront fusionnés avec des fonds communs de placement gérés par Canoe, tandis que d'autres fonds communs de placement maintenus de Fiera Capital subiront certains changements importants qui auront été approuvés auparavant par une majorité des porteurs de parts à leurs assemblées des porteurs de parts respectives, lesquels changements sont résumés ci-après .

Fonds communs de placement Fiera Capital Changements importants approuvés Fiera Capital Fonds d'actions mondiales

(qui sera renommé Fonds d'actions mondiales Canoe) Changement de fiduciaire, de gestionnaire de fonds de placement et de gestionnaire de portefeuille

Nomination de Fiera Capital à titre de sous-conseiller de Canoe

Modification et mise à jour de la déclaration de fiducie générale

Adoption de frais d'administration fixes Fiera Capital Fonds défensif d'actions mondiales

(qui sera renommé Fonds défensif d'actions mondiales Canoe) Changement de fiduciaire, de gestionnaire de fonds de placement et de gestionnaire de portefeuille

Nomination de Fiera Capital à titre de sous-conseiller de Canoe

Modification et mise à jour de la déclaration de fiducie générale

Adoption de frais d'administration fixes Fiera Capital Fonds d'actions internationales

(qui sera renommé Fonds d'actions internationales Canoe) Changement de fiduciaire, de gestionnaire de fonds de placement et de gestionnaire de portefeuille

Nomination de Fiera Capital à titre de sous-conseiller de Canoe

Modification et mise à jour de la déclaration de fiducie générale

Adoption de frais d'administration fixes Fiera Capital Fonds d'actions de croissance

(qui sera renommé Fonds d'actions canadiennes de petite et moyenne capitalisation Canoe) Changement de fiduciaire, de gestionnaire de fonds de placement et de gestionnaire de portefeuille

Nomination de Fiera Capital à titre de sous-conseiller de Canoe

Fusion avec la Catégorie Portefeuille canadien petite/moyenne capitalisation, à compter de mai 2019 (et au plus tard au 31 décembre 2019) Fiera Capital Fonds diversifié d'obligations

(qui sera renommé Fonds diversifié d'obligations Canoe) Changement de fiduciaire, de gestionnaire de fonds de placement et de gestionnaire de portefeuille

Fusion avec le Fonds d'obligations avantage Canoe Fiera Capital Fonds de revenu élevé

(qui sera renommé Fonds de revenu élevé Canoe) Changement de fiduciaire, de gestionnaire de fonds de placement et de gestionnaire de portefeuille

Fusion avec le Fonds de revenu à prime Canoe Fiera Capital Fonds d'actions canadiennes de base

(qui sera renommé Fonds d'actions canadiennes de base Canoe) Changement de fiduciaire, de gestionnaire de fonds de placement et de gestionnaire de portefeuille

Fusion avec la Catégorie portefeuille d'actions Canoe Fiera Capital Fonds d'actions américaines

(qui sera renommé Fonds d'actions américaines Canoe) Changement de fiduciaire, de gestionnaire de fonds de placement et de gestionnaire de portefeuille

Fusion avec la Catégorie portefeuille américain de revenu d'actions Canoe Fiera Capital Fonds de revenu et de croissance

(qui sera renommé Fonds de revenu et de croissance Canoe) Changement de fiduciaire, de gestionnaire de fonds de placement et de gestionnaire de portefeuille

Fusion avec la Catégorie portefeuille de répartition d'actifs Canoe

Les détails sur les changements figurent dans la documentation des assemblées qui a été envoyée par la poste aux porteurs de parts de Les Fonds mutuels Fiera Capital en janvier 2019.

À propos de Canoe Financial

Canoe est l'une des sociétés indépendantes de fonds communs de placement qui connaît la croissance la plus rapide au Canada et gère des actifs d'une valeur de 5,5 milliards de dollars parmi une gamme diversifiée de fonds communs de placement primés et de produits de capital-investissement du secteur de l'énergie. Fondée en 2008, Canoe Financial LP est une société de gestion de placements appartenant à ses employés et spécialisée dans l'établissement d'un patrimoine financier pour les Canadiens. Canoe possède des bureaux à Calgary, à Toronto, à Vancouver, à Winnipeg et à Montréal.

Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec :

Relations avec les investisseurs

Canoe Financial LP

1 877 434-2796

www.canoefinancial.com

info@canoefinancial.com

Énoncés prospectifs

Certains énoncés contenus dans le présent communiqué de presse constituent des énoncés prospectifs qui reflètent les attentes actuelles de Canoe Financial concernant des résultats ou des événements futurs. Les termes comme « peut », « sera », « devrait », « pourrait », « anticiper », « estimer », « s'attendre à », « viser », « prévoir », « potentiel », « continuer » et les autres expressions similaires servent à désigner ces renseignements prospectifs. De plus, tout énoncé concernant le rendement futur, des stratégies, des perspectives, des mesures ou des plans constitue également un énoncé prospectif. Les prévisions du marché et les énoncés prospectifs comportent des risques, des incertitudes et d'autres facteurs connus et inconnus pouvant entraîner un écart considérable entre les résultats, le rendement, les événements, les activités et les réalisations réels et ceux qui sont exprimés ou suggérés dans de tels énoncés. Les énoncés prospectifs comportent d'importants risques et incertitudes; les facteurs qui pourraient entraîner un écart important entre les résultats réels et les attentes exprimées dans les énoncés prospectifs comprennent, sans s'y limiter, les fluctuations de la conjoncture et des conditions du marché, ainsi que d'autres facteurs de risque. Même si les énoncés prospectifs reposent sur des hypothèses que Canoe Financial estime raisonnables, la société ne peut pas garantir que les résultats réels correspondront à ces énoncés prospectifs. Les épargnants doivent éviter de se fier indûment aux énoncés prospectifs. Ces énoncés prospectifs sont présentés à la date en cours, et Canoe ne s'engage nullement à les mettre à jour ou à les réviser afin de rendre compte de nouveaux événements ou circonstances.

Communiqué envoyé le 22 février 2019 à 17:55 et diffusé par :