Conférence du Conseil des relations internationales de Montréal - La ministre Nadine Girault dévoile les premiers jalons de la stratégie de conquête des marchés étrangers





QUÉBEC, le 22 févr. 2019 /CNW Telbec/ - La ministre des Relations internationales et de la Francophonie, Nadine Girault, a profité de sa présence à la conférence du Conseil des relations internationales de Montréal (CORIM) aujourd'hui pour révéler les premiers jalons de la stratégie de conquête des marchés étrangers qui sera mise en place au plus tard à l'hiver 2020. Ce projet ambitieux vise à augmenter la force de frappe économique du Québec sur les marchés internationaux.

Par cette stratégie, le gouvernement du Québec entend tirer profit de plus de 50 ans d'affirmation à l'international. Pour ce faire, il compte déployer ses efforts autour de cinq grandes actions, soit :

une mise à jour de la Politique internationale du Québec; la mise en place d'une stratégie de conquête des marchés étrangers; l'amélioration de la sélection et de la formation des chefs de poste; la transformation des représentations du Québec à l'étranger pour qu'elles deviennent de véritables vitrines économiques; l'exercice d'un leadership en Francophonie et le développement d'une « vision Afrique ».

Dans son discours, la ministre a précisé que le déploiement de cette stratégie qui s'inscrit dans une vision plus large du gouvernement nécessitera l'implication de plusieurs partenaires, organismes et ministères, notamment du ministère de l'Économie et de l'Innovation, en partenariat avec Investissement Québec, du ministère du Tourisme en collaboration avec l'Alliance de l'industrie touristique, du ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation et du ministère de l'Énergie et des Ressources naturelles. L'union de leurs forces servira à maximiser les résultats attendus dans le cadre de la stratégie.

Citation :

« Pour le gouvernement québécois, dans le contexte de l'ouverture des marchés, réaliser le plein potentiel du Québec dans le monde, c'est prendre aujourd'hui un virage plus économique. Le temps est venu pour nous de tirer davantage profit de notre engagement et de notre crédibilité à l'étranger. C'est ainsi que la mise à jour prochaine de la Politique internationale du Québec et le déploiement par la suite de la stratégie de conquête des marchés étrangers nous serviront de leviers pour donner une nouvelle impulsion économique à nos relations internationales. »

Nadine Girault, ministre des Relations internationales et de la Francophonie

Faits saillants

Le Québec à l'international, c'est :

32 représentations réparties dans 18 pays;



plus de 700 ententes conclues avec les nombreux pays partenaires depuis 1960.



Le Québec rayonne à travers le monde grâce au développement de ses relations internationales. Ce rayonnement s'incarne notamment dans l'importance de ses relations politiques bilatérales et de son réseau de représentations à l'étranger, de même qu'au sein des enceintes multilatérales.

Le Québec est membre de plein droit de l'Organisation internationale de la Francophonie, est représenté à l'UNESCO, est impliqué activement à l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, mieux connue sous la FAO, est présent auprès de l'Union européenne et entretient des relations avec plusieurs organisations internationales et non gouvernementales.

Liens connexes :

Le texte de l'allocution prononcée par la ministre Nadine Girault est disponible à l'adresse :http://www.mrif.gouv.qc.ca/content/documents/fr/Quebec-conquete-marches-etrangers.pdf .

Pour en savoir plus sur les activités du ministère des Relations internationales et de la Francophonie, suivez-nous dans les médias sociaux :

- Facebook : https://www.facebook.com/MRIQuebec/

- Twitter : https://twitter.com/MRIF_Quebec

- LinkedIn : http://bit.ly/1lSqqTn

SOURCE Cabinet de la ministre des Relations internationales et de la Francophonie

Communiqué envoyé le 22 février 2019 à 14:57 et diffusé par :