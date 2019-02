La technologie de MIMO massif cohérent de Blue Danube Systems fournit les gains de capacité les plus élevés de l'industrie dans de multiples réseaux commerciaux





Blue Danube Systems, un fournisseur de solutions d'accès sans fil intelligentes qui aident les opérateurs de téléphonie mobile à répondre à la croissance explosive des données, a annoncé aujourd'hui les résultats significatifs de nombreux nouveaux déploiements FDD dans les réseaux commerciaux ayant un trafic live. Ces installations à unités multiples affichent une capacité cellulaire plus de 2,5 fois supérieure et des débits de traitement d'utilisateur significativement accrus à la fois pour les terminaux LTE patrimoniaux et les smartphones de nouvelle génération.

Les 500 antennes BeamCrafttm de Blue Danube ont été déployées dans des réseaux LTE 4G dans des mégapoles urbaines denses et d'autres régions caractérisées par un volume de trafic élevé approchant la pleine utilisation de la bande passante. Les systèmes ont exploité une optimisation multi-sites intelligente basée sur l'analyse et la performance a été mesurée directement à partir des systèmes de gestion de la performance des réseaux des opérateurs. Les résultats indiquent des gains croissants avec le nombre d'unités déployées et soulignent les bénéfices d'une optimisation et d'une coordination multi-sites. Des améliorations constantes de la performance ont été observées dans tous les déploiements multi-sites où les unités BeamCraft se faisaient face et où la coordination intercellulaire peut être pleinement exploitée, avec des gains de capacité 2,5 fois supérieurs sur l'ensemble de la grappe. Les déploiements Blue Danube ont également augmenté les vitesses de téléchargement des utilisateurs et étendu le service LTE 4G à des régions précédemment mal desservies, améliorant la couverture intérieure dans des emplacements à forte demande, y compris des hôpitaux, des terminaux de transport en commun et des immeubles de grande hauteur grâce à une formation de faisceaux verticaux.

Le système MIMO massif cohérent unique de Blue Danube a été déployé par cinq opérateurs LTE 4G dans le monde et est utilisé depuis 2016 pour exploiter des réseaux commerciaux en Amérique du Nord, desservant des milliers d'utilisateurs et transportant des centaines de giga-octets de trafic de données sur une base quotidienne. Les produits de Blue Danube résolvent les défis de capacité des réseaux LTE 4G actuels, tout en étant pleinement compatibles et évolutifs sur le plan logiciel pour la prise en charge de 5G NR. La société étend la capacité technologique pour prendre en charge les bandes TDD en commençant par les fréquences de 2,5 et 3,5GHz et permettre une exploitation FD-MIMO dans les futurs produits.

« Ces résultats confirment la raison pour laquelle Blue Danube demeure un fournisseur de MIMO massif à observer », a déclaré Daryl Schoolar, chef de pratiques chez Ovum. « Les bandes de fréquences FDD sont les bandes de fréquences primaires utilisées aujourd'hui. Le fait de pouvoir ajouter davantage de capacité à ces bandes est de la plus grande importance pour les opérateurs de téléphonie mobile. »

« Les résultats d'aujourd'hui illustrent clairement la performance inégalée de notre technologie de MIMO massif cohérent », a ajouté Mark Pinto, président-directeur général de Blue Danube Systems. « Aucune autre solution sur le marché n'offre le même niveau de performance dans une exploitation commerciale live. La flexibilité de notre solution permet des capacités uniques allant de la formation de faisceaux verticaux à une capacité sur demande avec une formation de faisceaux dynamique selon l'heure du jour. Nous avons éprouvé notre technologie pour le mode FDD et nous étendons maintenant notre capacité à TDD et aux bandes à fréquences plus élevées. »

Blue Danube participera au Mondial du mobile à Barcelone, en Espagne, du 25 au 28 février. Visitez Blue Danube dans le Hall 2, au stand d'accueil 2M63.

À propos de Blue Danube Systems

Blue Danube Systems conçoit des solutions sans fil intelligentes destinées aux fournisseurs de communications mobiles et autres applications. Notre portefeuille de produits d'antennes réseau actives est basé sur une technologie innovante qui assure la cohérence RF à n'importe quelle fréquence et sur n'importe quel facteur de forme. Les solutions sont implémentées sur une architecture matérielle rentable et flexible avec un logiciel permettant une formation de faisceaux extrêmement précise et agile. Combinées à des algorithmes AI/ML basés dans le cloud pour l'optimisation de réseau, nos solutions de MIMO massif permettent d'augmenter la capacité de manière significative sur les réseaux cellulaires et les smartphones actuels tout en étant pleinement extensibles aux futurs réseaux 5G. Blue Danube Systems est une start-up privée appuyée par Sequoia Capital et Silver Lake et par d'autres investisseurs dont AT&T. Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.bluedanube.com

