Québec annonce 41,3 M$ pour soutenir l'innovation dans l'industrie de l'aérospatiale





MONTRÉAL, le 22 févr. 2019 /CNW Telbec/ - Le gouvernement du Québec annonce des aides financières de plus de 41,3 millions de dollars pour soutenir des projets d'investissement et d'innovation en aérospatiale totalisant plus de 115,2 millions de dollars.

Devant l'absence de fonds fédéraux dédiés à l'industrie de l'aérospatiale, le gouvernement du Québec a lancé un appel de projets visant à soutenir la réalisation de projets stratégiques mobilisateurs pour cette industrie.

Le ministre de l'Économie et de l'Innovation et ministre responsable de la région de Lanaudière, M. Pierre Fitzgibbon, en a fait l'annonce aujourd'hui en marge d'une rencontre avec des représentants de l'industrie aérospatiale québécoise.

SA2GE-3

Dans le cadre de la troisième phase du projet mobilisateur de l'avion écologique SA2GE, le gouvernement du Québec accorde 25 millions de dollars pour soutenir quatre projets totalisant des investissements de 50 millions de dollars :

Le projet Propulsion pour des opérations urbaines sécuritaires, silencieuses, écologiques et efficaces (POUSSÉE) de Bell Hélicoptère Canada , qui vise à développer des technologies qui amélioreront la puissance et l'efficacité énergétique de la propulsion des véhicules à décollage vertical, tout en réduisant leur poids et le bruit externe.

Le projet Avionique modulaire intégré pour éconavigation (ÉcoNav-3) de CMC Électronique, qui a pour objectif le développement de nouvelles technologies de navigation réduisant l'empreinte écologique du transport aérien.

Le projet Modules photoniques compacts haute fiabilité pour systèmes de navigation et de communication aéroportés de la PME TeraXion, qui vise à développer des technologies optiques-photoniques pour systèmes avioniques dans le but de remplacer des systèmes présentement lourds et volumineux, venant ainsi réduire l'empreinte écologique.

AÉRO21

Le gouvernement du Québec appuie à hauteur de 16,25 millions de dollars l'initiative AÉRO21, sélectionnée dans le cadre de l'appel de projets stratégiques mobilisateurs. Évaluée à 65 millions de dollars, cette initiative a pour but de soutenir la réalisation de projets d'innovation au sein d'entreprises du secteur de l'aérospatiale, notamment des PME.

Elle comporte deux volets :

Volet 1 - Développement virtuel, qui vise à développer des méthodologies et des outils permettant de virtualiser les étapes de la conception d'aéronefs ou de composants d'aéronefs jusqu'à leur certification.

Volet 2 - Opérations connectées, qui consiste à tirer profit des développements du domaine des technologies de l'information et des communications, telles les données massives et l'intelligence artificielle.

À ce jour, trois partenaires d'AÉRO21, soit Bombardier, Pratt & Whitney Canada et Presagis, ont soumis des sous-projets totalisant plus de 20 millions de dollars. D'autres entreprises du secteur pourront prochainement se joindre à cette initiative. Un premier appel de projets sera lancé dans les prochaines semaines.

La gestion d'AÉRO21 sera confiée à l'organisme à but non lucratif AÉRO21, créé à cette fin par les partenaires fondateurs de ce projet mobilisateur stratégique.

Aérosystème international

Aérosystème international se dotera d'un système de gestion intégré et d'un système de gestion de la relation client, représentant des investissements de 125 860 $, dont 50 000 $ en contribution gouvernementale issue du programme PME en action. Ce projet permettra à l'entreprise de demeurer compétitive au sein de son marché et d'améliorer ses procédés de fabrication ainsi que sa prestation de services.

Luxia innovation

Luxia innovation mettra en oeuvre diverses activités au coût de 88 515 $, afin d'accroître ses ventes sur les marchés étrangers, telles que la participation à des foires commerciales, la prospection de nouveaux clients et la réalisation d'une étude de marché. L'entreprise bénéficie à cet effet d'une aide gouvernementale de 32 306 $ provenant du Programme Exportation. Ce projet lui permettra de renforcer sa capacité de commercialisation et de réaliser de nouvelles ventes.

Citation :

« L'aérospatiale au Québec est plus qu'un vecteur important d'emplois bien rémunérés, de hautes technologies et d'innovations; c'est une source de grande fierté qui fait rayonner nos talents à l'échelle mondiale. C'est aussi un levier important pour le développement de notre économie. Mais pour maintenir notre position parmi les grands de l'aérospatiale au monde, nous devons soutenir notre industrie pour qu'elle puisse continuer d'innover et de se démarquer, et pour qu'elle devienne encore plus compétitive ».

Pierre Fitzgibbon, ministre de l'Économie et de l'Innovation et ministre responsable de la région de Lanaudière

Faits saillants :

Le projet mobilisateur de l'avion écologique, ou Systèmes aéronautiques d'avant-garde pour l'environnement (SA 2 GE), est un projet de développement de technologies structurantes pour l'avenir du secteur aérospatial québécois. Il contribuera à la réduction de l'empreinte environnementale de ses futurs produits et services, notamment par l'entremise d'une réduction des émissions de gaz à effet de serre générées tant au Québec qu'à l'international.

Aérosystème international propose une variété de produits et de services destinés à l'industrie aérospatiale.

Luxia innovation offre des tapis et d'autres revêtements de sol pour les avions commerciaux et privés.

Le Programme Exportation a pour objectifs de sensibiliser les entreprises québécoises au potentiel de croissance que représentent les exportations et, par la suite, de les soutenir dans la conquête et la diversification de marchés extérieurs.

Le programme PME en action vise à accroître le niveau de productivité des entreprises du Québec, afin de rehausser leur compétitivité et d'accélérer leur croissance.

Lien connexe :

