/R E P R I S E -- Avis aux médias - La ministre Ng rencontrera des propriétaires de petite entreprise à West Vancouver, Squamish et Whistler/





VANCOUVER, le 21 févr. 2019 /CNW/ - La ministre de la Petite Entreprise et de la Promotion des exportations, l'honorable Mary Ng, se rendra à West Vancouver, Squamish et Whistler pour rencontrer des propriétaires de petite entreprise et des entrepreneurs, et aussi pour discuter de politiques et d'autres initiatives du gouvernement pour aider les petites entreprises à s'établir, à prendre de l'expansion et à accéder à de nouveaux marchés. Tous les événements seront accessibles aux médias.

Événement : Séance de discussion avec la Chambre de commerce de West Vancouver



Date : Le vendredi 22 février 2019



Heure : De 9 h à 10 h 30



Lieu : Westerleigh PARC

725 22nd Street

West Vancouver (Colombie-Britannique)



Événement : Séance de discussion avec la Chambre de commerce de Squamish



Date : Le vendredi 22 février 2019



Heure : De 12 h à 13 h 30



Lieu : Squamish Adventure Centre

38551 Loggers Lane

Squamish (Colombie-Britannique)



Événement : Séance de discussion avec la Chambre de commerce de Whistler



Date : Le vendredi 22 février 2019



Heure : De 15 h à 16 h 30



Lieu : Maury Young Arts Centre

4335 Blackcomb Way

Whistler (Colombie-Britannique)

Suivez Entreprises Canada sur les médias sociaux pour obtenir des nouvelles au sujet des entreprises canadiennes : Twitter, Facebook

SOURCE Innovation, Sciences et Développement économique Canada

Communiqué envoyé le 22 février 2019 à 06:00 et diffusé par :