Invitation aux médias - La planète s'invite à l'école

MONTRÉAL, le 22 févr. 2019 /CNW Telbec/ - Aujourd'hui, dans le cadre de l'événement La planète s'invite à l'école, 750 participants provenant de plus de 125 organisations, dont une centaine d'institutions d'enseignement publiques et privées, de six régions administratives, du primaire à l'université, se réuniront au collège Regina Assumpta pour un Forum sur le climat et l'écoresponsabilité à l'école.

Ce forum vise à propulser un Appel des jeunes et du milieu éducatif en faveur de la lutte aux changements climatiques à l'école en plus d'un Pacte de l'école québécoise. Selon Dominic Vézina, initiateur et idéateur de La planète s'invite à l'école, « L'école doit être cohérente avec les défis d'aujourd'hui et capable de former des jeunes qui à leur tour sauront relever ces défis! Il est de notre devoir d'agir maintenant pour s'assurer un avenir viable!

Pour Dominic Champagne qui participera aussi à l'événement : « Toutes les sphères de la société doivent se mobiliser contre le péril des changements climatiques. Que l'école décide de s'investir dans le mouvement me semble d'une logique évidente ».

De nombreux acteurs engagés dans la lutte aux changements climatiques seront présents tels que Hubert Reeves, Laure Waridel, Julie Le Breton, Catherine Brunet, Vincent Graton, Mélissa Mollen Dupuis, Eddy Pérez et Karel Mayrand. De nombreuses personnalités politiques seront aussi présentes.

À 11h25, une dizaine d'artistes, dont Antoine Gratton, Émile Bilodeau, Alfa Rococo, Amylie, Gaële et Claude Legault viendront amplifier la voix des jeunes en réinterprétant « L'Hymne à la beauté du monde ».

L'école québécoise s'invite AUJOURD'HUI sur Terre pour répondre à cet appel à l'action, contribuer au défi du climat et mobiliser les jeunes en faveur d'un avenir viable et équitable pour tous!

Où : Collège Regina Assumpta, 1750, rue Sauriol, Est, Montréal, QC. Quand : Aujourd'hui, de 9 h 30 à 14 h 30 Infos : www.laplanetesinvitealecole.com

