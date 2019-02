Lenovo réalise de solides performances avec un chiffre d'affaires trimestriel au plus haut depuis quatre ans et un résultat avant impôts record





Lenovo Group (HKSE : 0992) (Pink Sheets : LNVGY) a annoncé aujourd'hui ses résultats pour le troisième trimestre de l'exercice clos le 31 décembre 2018. Lenovo a enregistré son chiffre d'affaires de groupe le plus élevé en quatre ans, s'élevant à 14 milliards de dollars, soit une hausse de 8,5 % sur un an en glissement annuel (12,8 % en glissement annuel en excluant l'impact des taux de change). La société a annoncé un solide résultat avant impôts de 350 millions USD (en hausse de 133 %/+200 millions USD par rapport à l'année précédente), ce qui représente un record historique pour la société, tandis que toutes les activités ont continué à enregistrer une amélioration de leurs bénéfices.

Le Groupe a enregistré un bénéfice net de 233 millions USD pour le trimestre fiscal, en nette amélioration par rapport à la perte nette de 289 millions USD enregistrée au même trimestre de l'année dernière. Le bénéfice par action de base pour le troisième trimestre fiscal a atteint 1,96 centime USD, soit 15,35 centimes HKD.

« Lorsque nous avons démarré notre processus de Transformation Intelligente, notre objectif était de restaurer puis d'accélérer la dynamique commerciale de Lenovo, tout en offrant à nos clients et partenaires les meilleures technologies en matière d'Internet des objets intelligent, d'infrastructure intelligente et de solutions verticales intelligentes. C'est exactement ce que nous avons fait et plus encore - notre force et notre position en tant qu'organisation technologique mondiale la plus prolifique de l'industrie sont fermement établies. Ce qui me fait le plus plaisir, c'est la façon dont Lenovo est en contre-courant par rapport à la tendance actuelle du secteur. Nous sommes forts, nous avons obtenu des résultats record ce trimestre et nous devenons de plus en plus puissants », a déclaré Yang Yuanqing, président du conseil d'administration et chef de la direction de Lenovo.

Vue d'ensemble des Groupes d'activités :

Le Groupe périphériques intelligents (Intelligent Devices Group, IDG) a enregistré un chiffre d'affaires et des bénéfices record, alimentés par son troisième trimestre consécutif de croissance du chiffre d'affaires depuis ses débuts. Aujourd'hui, le Groupe est en hausse de 6,2 % en glissement annuel, atteignant 12,4 milliards USD.

Durant le trimestre, l'activité PC et Périphériques intelligents (PCs and smart devices, PCSD) de l'IDG a réalisé un chiffre d'affaires de 10,7 milliards USD, en hausse de 11,6 % en glissement annuel, prolongeant ainsi le dynamisme que le Groupe avait déjà connu au trimestre précédent. Le chiffre d'affaires de l'activité PC a progressé de 16 % en glissement annuel, lui permettant de dépasser le marché de plus de 17 points, avec une marge bénéficiaire avant impôts qui s'est également améliorée de 1 point de pourcentage. Lenovo a maintenu sa position de leader mondial incontesté des ventes de PC, avec une part de marché record de 24,6 %. L'accent mis sur les segments à forte croissance et premium a permis au chiffre d'affaires de l'activité Stations de travail, Dispositifs minces et légers, et Supports visuels de dépasser de plus de 30 points le marché, tandis que l'activité Jeux a enregistré une avance de 16 points et l'activité Chromebook de plus de 220 points.

de l'IDG a réalisé un chiffre d'affaires de 10,7 milliards USD, en hausse de 11,6 % en glissement annuel, prolongeant ainsi le dynamisme que le Groupe avait déjà connu au trimestre précédent. Le chiffre d'affaires de l'activité PC a progressé de 16 % en glissement annuel, lui permettant de dépasser le marché de plus de 17 points, avec une marge bénéficiaire avant impôts qui s'est également améliorée de 1 point de pourcentage. Lenovo a maintenu sa position de leader mondial incontesté des ventes de PC, avec une part de marché record de 24,6 %. L'accent mis sur les segments à forte croissance et premium a permis au chiffre d'affaires de l'activité Stations de travail, Dispositifs minces et légers, et Supports visuels de dépasser de plus de 30 points le marché, tandis que l'activité Jeux a enregistré une avance de 16 points et l'activité Chromebook de plus de 220 points. Le Groupe d'activités Portables (Mobile Business Group, MBG) de l'IDG a fait état de son premier profit mondial depuis l'acquisition de Motorola en octobre 2014. Cette réalisation remarquable découle de l'exécution magistrale de la stratégie de Lenovo visant à réduire les dépenses, à rationaliser le portefeuille de produits du Groupe et à se concentrer sur les principaux marchés. Point notable, l'Amérique du Nord a connu un trimestre décisif avec des volumes dépassant le marché de 40 points, ce qui est un chiffre remarquable. En outre, la concentration du MBG sur d'autres zones géographiques a également donné des résultats significatifs : Lenovo conserve sa position de n°2 en Amérique latine, malgré les fluctuations des devises et les contraintes d'approvisionnement. En Chine, grâce à une gamme de nouveaux produits de marque Lenovo, le Groupe a continué son élan avec un chiffre d'affaires qui a quadruplé et une forte croissance de la marge bénéficiaire avant impôts.

L'activité Groupe centres de données (Data Center Group, DCG) de Lenovo a enregistré son cinquième trimestre consécutif de croissance des bénéfices (marge bénéficiaire avant impôt en hausse de 3,6 points de pourcentage en glissement annuel), avec une augmentation du chiffre d'affaires en glissement annuel de 31 %, atteignant 1,6 milliard USD. En fait, l'activité DCG a enregistré une croissance de son chiffre d'affaires en glissement annuel dans toutes les zones géographiques, avec notamment une croissance à trois chiffres en Amérique du Nord et à deux chiffres en Asie-Pacifique, dans la zone EMOA et en Amérique latine. La coentreprise NetApp, qui est désormais opérationnelle en Chine, va continuer de renforcer le portefeuille et d'élargir les opportunités commerciales. L'activité Hyperscale a une fois de plus joué un rôle majeur, avec une croissance à trois chiffres du chiffre d'affaires tandis que le chiffre d'affaires de l'activité Infrastructure définie par logiciel (Software Defined Infrastructure, SDI) a augmenté de près de 70 % en glissement annuel. Le groupe a non seulement gardé sa place de n° 1 dans la liste du TOP500 des superordinateurs dans le monde, mais a également renforcé son avance.**

* Worldwide Quarterly Personal Computing Device Tracker de l'IDC, Année 2018 T4

** Top 500 des superordinateurs (Top500 List of Supercomputers), 52e édition, nov. 2018 https://www.top500.org/lists/2018/11/ avec 140 des 500 superordinateurs du Top 500, soit 56 systèmes de plus que son concurrent le plus proche

LENOVO GROUP RÉCAPITULATIF FINANCIER Pour le trimestre clos le 31 décembre 2018 (en millions USD, sauf données par action) T3 2018/2019 T3 2017/2018 Variation en glissement annuel Chiffre d'affaires 14 035 12 939 8 % Bénéfice brut 2 050 1 751 17 % Marge bénéficiaire brute 14,6 % 13,5 % 1,1 pt Charges d'exploitation (1 616 ) (1 547 ) 4 % Ratio des frais par rapport au revenu 11,5 % 12,0 % 0,4 pt Bénéfice d'exploitation 434 204 112 % Autres charges hors exploitation - net (84 ) (54 ) 55 % Résultat avant impôts 350 150 133 % Impôts (85 ) (425 ) (80 %) Bénéfice/(perte) pour la période 265 (275 ) S/O Intérêts minoritaires (32 ) (14 ) 125 % Bénéfice/(perte) attribuable aux actionnaires 233 (289 ) S/O BPA (cents USD) De base 1,96 (2,53 ) S/O Dilué 1,92 (2,53 ) S/O

