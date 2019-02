Réaction QS - Trop-perçus versés à Hydro-Québec





QUÉBEC, le 21 févr. 2019 /CNW Telbec/ - La responsable solidaire en matière de transition économique et écologique, Ruba Ghazal, réagit aux trop-perçus que le gouvernement refuse de remettre aux Québécois et aux Québécoises.

« Ce qu'on demande au gouvernement est simple : on lui demande simplement de respecter son engagement. Quand il était encore dans l'opposition, M. Legault voulait redonner aux clients les trop-perçus versés à Hydro-Québec. Il en avait fait un vrai cheval de bataille. Maintenant que la CAQ est au pouvoir, on s'attend à ce qu'elle tienne sa parole et qu'elle redonne aux familles ce qu'elles ont payé pour rien », a déclaré la députée de Mercier et responsable du dossier, Ruba Ghazal.

« De 2008 à 2016, la Régie de l'énergie n'a pas tenu compte des trop-perçus dans son calcul des tarifs et ça a pénalisé toutes les familles québécoises, en particulier les plus démunies. Ne pas prendre en compte ces sommes, c'est ce qu'on appelle une taxe déguisée, pour reprendre les mots de M. Legault. Le gouvernement doit donner le mandat à la Régie d'élaborer un nouveau calcul des tarifs pour refléter le juste coût de l'électricité et pour que les trop-perçus historiques soient retournés aux Québécois et Québécoises », a-t-elle ajouté.

SOURCE Aile parlementaire de Québec solidaire

