emporia présente quatre produits au Mobile World Congress





Selon une enquête emporia de 2018, 31 % des personnes de plus de 65 ans et 50 % des 65 à 70 ans possèdent un téléphone portable avec accès à Internet. Par ailleurs, 85 % des utilisateurs de smartphones de plus de 65 ans utilisent WhatsApp ou d'autres services de messagerie pour rester en contact avec leurs amis et leur famille. 59 pour cent des petits-enfants utilisent WhatsApp pour partager leur vie avec leurs grands-parents.

emporiaTOUCHsmart

TOUCHsmart est un nouveau smartphone à clapet d'emporia. La combinaison de l'écran tactile et du clavier physique est adaptée aux besoins des générations plus âgées. WhatsApp est préinstallé avec un bouton de raccourci, tandis que le célèbre système d'urgence d'emporia - qui appelle automatiquement jusqu'à cinq numéros par simple pression sur un bouton - procure un sentiment de sécurité.

emporiaSmart.3

Le nouveau smartphone Smart.3 est doté d'un menu de navigation clair dans un design élégant. Il dispose d'une caméra arrière de 13 mégapixels et d'une caméra avant de 8 mégapixels, ainsi que d'un bouton d'accueil physique qui permet de revenir facilement au menu principal. Le smartphone est étanche aux éclaboussures et son bouton d'urgence peut être caché par un couvercle de batterie. Smart.3 est livré avec un manuel de formation complet pour expliquer les fonctions pertinentes.

emporiaSMARTCOVER

emporia a développé une housse qui facilite l'utilisation des téléphones Android. Lorsqu'un smartphone est inséré dans la housse, l'utilisateur peut accéder aux fonctions clés via la face avant, comme prendre et terminer des appels, activer la caméra et la lampe de poche. L'écran tactile peut être utilisé avec le stylet amovible, fixé à l'arrière du téléphone. Le porte-stylet est également un support, permettant aux utilisateurs de regarder confortablement des photos et des vidéos. Un bouton-poussoir d'appel d'urgence déclenché via Bluetooth est intégré. L'emporiaSMARTCOVER peut être adapté à différents appareils et est maintenant disponible pour le Samsung Galaxy A6.

L'application emporiaApp

Les anciennes générations reçoivent souvent des smartphones Android plus anciens de membres de la famille. L'application emporiaAPP rend l'utilisation du smartphone plus facile et plus intuitive en générant une nouvelle interface utilisateur qui transforme un smartphone Android standard en un écran tactile structuré avec de grandes icônes faciles à lire.

emporiaAPP est livrée avec un livret de formation détaillé et est disponible dans le commerce spécialisé au prix de 24,95 euros. Sur Google Play Store, elle ne coûte que 11,90 euros sans le livret de formation.

"Les téléphones mobiles doivent être adaptés de manière optimale aux besoins des gens. Avant tout, les smartphones doivent être faciles à utiliser et disposer d'un affichage très contrasté. Les grosses touches sont également utiles", commente Eveline Pupeter, CEO d'emporia Telecom. "C'est pourquoi nous avons développé de nouveaux produits avec WhatsApp intégré, des interfaces utilisateur plus simples et une meilleure visibilité, qui seront tous exposés au Mobile World Congress cette année."

Lien vers la page de téléchargement presse : https://www.emporia.eu/mwc2019

