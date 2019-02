PHNIX sort son système de séchoir à bande, une solution leader du séchage de boues, en Europe





CANTON, Chine, 21 février 2019 /PRNewswire/ -- Le système de séchoir à bande, un nouveau produit de séchage de boues développé exclusivement par PHNIX, un fabricant leader de thermopompes et d'appareils de protection de l'environnement en Chine, a été bien reçu par les utilisateurs dans plusieurs pays. Cet appareil récemment développé et respectueux de l'environnement est conçu pour sécher les boues et peut évacuer jusqu'à 10 % de 80 % de la teneur en humidité des boues et boues municipales des usines pharmaceutiques, selon M. Will Yi, directeur général en charge du projet de séchage de boues de PHNIX.

M.Yi a expliqué que PHNIX était engagé depuis de nombreuses années dans la R-D de nouvelles technologies environnementales et leurs applications dans des produits de protection de l'environnement spécialement pour l'industrie. En prenant les appareils industriels de séchage de boues comme exemple, PHNIX est l'un des fabricants les plus importants et les plus respectueux de l'environnement en Chine à investir dans des ressources de R-D. Le projet de système de séchage de boues de PHNIX est hautement efficace et intelligent, et actuellement ses solutions de séchage de boues ont été appliquées avec succès en Chine, en Asie du Sud-Est et en Europe du Nord.

À propos du système de séchoir à bande de PHNIX

Réduction de 80 % du poids de boues humides par séchage : le système de séchoir à bande de PHNIX réduit le poids des boues humides de 80 %, tout en réduisant le volume des boues de 67 % par séchage. Lors du processus de séchage, l'unité consomme uniquement 280-330 kW/h par tonne d'eau asséchée.

Système de contrôle totalement automatique avec zéro émissions : le système de séchoir à bande de PHNIX est un système de séchage fermé qui ne produit aucune émission quand l'unité est en fonctionnement. Le séchage à ultra-basse température de l'unité de 50 à 60 degrés C réduit de manière significative la création de poussière et l'unité intelligente peut automatiquement nettoyer la poussière à tout moment.

Gamme d'application du séchoir à bande PHNIX : l'unité est largement utilisée dans les usines de traitement des boues municipales ainsi que pour d'autres applications comme les boues industrielles provenant de la galvanoplastie, des circuits imprimés, de l'électronique, de l'impression et de la coloration ainsi que pour le traitement de séchage des boues dans les secteurs chimique, pharmaceutique et alimentaire.

À propos de PHNIX

PHNIX, l'un des plus grands fabricants de thermopompes de Chine, est une entreprise internationale spécialisée dans la R-D et la production de thermopompes et de solutions éconergétiques. Près de 50 % des produits de PHNIX sont exportés en Europe, en Amérique du Nord et dans d'autres marchés internationaux. Pour en savoir plus sur PHNIX et ses produits, rendez-vous sur le site www.phnix-e.com.

