Comba Telecom s'associe à Parallel Wireless pour fournir des solutions Open vRAN 4G et 5G

Les produits et services, leaders sur le marché, d'antenne de station de base TRD de Comba associés au premier logiciel au monde 2G/3G/4G/ 5G de Parallel Wireless, font progresser l'Open RAN avec le CTP pour opérateur mobile le plus bas du monde

NASHUA, New Hampshire, BARCELONE, Espagne et HONG KONG, 21 février 2019 /PRNewswire/ -- Parallel Wireless, Inc., principal fournisseur de la première solution logicielle au monde de réseau unifié de bout en bout pour tous les G (2G, 3G, 4G et 5G) et Comba Telecom Systems Holdings Limited (« Comba Telecom » ou « le groupe », code de bourse HKSE : 2342), fournisseur mondial de solutions et de services majeurs pour les systèmes de communication sans fil et d'informations, a annoncé aujourd'hui partenariat pour la fourniture d'une solution Open RAN virtualisée (« Open vRAN ») 4G et 5G. La solution résultante intègre le logiciel de Parallel Wireless, l'unité radio distante (« RRU ») et les antennes des stations de base de Comba, et tire parti ses services d'intégration. Elle offre aux opérateurs de téléphonie mobile une solution Open vRAN totalement ouverte qui offre un délai de mise sur le marché plus rapide et un meilleur retour sur investissement, et ce, pour une couverture ou une capacité optimales.

Points forts de la solution commune Open vRAN 4G et 5G :

Pour répondre aux demandes de capacité et de latence des applications et des services 4G et 5G, les opérateurs de téléphonie mobile réinventent leurs réseaux d'accès en passant d'architectures de fournisseur unique centrées sur le matériel à des solutions ouvertes multiples fournisseurs reposant sur des composants logiciels et matériels désagrégés.

Comba Telecom est un fournisseur de matériel pionnier Open RAN qui a adopté le passage de l'industrie des télécommunications à Open RAN avec :

un RRU de première classe avec traitement de signal avancé, technologie radio multi-TRX et technologie MCPA haute puissance et haute efficacité prenant en charge les principales bandes de fréquences mondiales et une interface CPRI/eCPRI avec la plupart des BBU basés sur des produits commerciaux

une antenne entrée multiple sortie multiple énorme 5G



des antennes tout-en-un orientées 5G : l'antenne super-multibande et l'antenne intégrée TDD+FDD

En prenant en charge la technologie 2G/3G/4G/5G sous le même logiciel, Parallel Wireless assure la pérennité pour les architectures cellulaires rendues possibles par la boîte blanche et le mouvement Open Compute grâce à la désagrégation matérielle et logicielle. Cela aboutit à l'unification du réseau 2G/3G/4G/5G/Wi-Fi et à une structure de coûts radicalement inférieure qui permet la rentabilité du fournisseur de services et prépare son réseau aux besoins en évolution des abonnés. L'Open vRAN unifié de bout en bout 2G, 3G, 4G et 5G offre une orchestration en temps réel via SON et une automatisation réseau. Il peut être déployé pour des besoins de couverture ou de capacité aussi facilement et à moindre coût que le Wi-Fi d'entreprise.

Mme Annabel Huo, présidente de Comba Telecom International, a déclaré : « Nous sommes ravis de nous associer à Parallel Wireless pour fournir des solutions complètes Open RAN 4G et 5G. L'introduction de vitesses plus rapides sur les réseaux 5G ouvre la voie au développement de technologies innovantes et à l'Internet des objets. Comba Telecom est un expert des produits majeurs de radio et Parallel Wireless est le principal acteur du marché des réseaux Open RAN. Nous sommes extrêmement enthousiasmés par la contribution de cette entreprise à l'évolution de la 5G dans l'écosystème. »

M. Rajesh Mishra, fondateur, président et directeur de la technologie de Parallel Wireless, a déclaré : « L'Open vRAN sur la 2G/3G/4G/ 5G offre une évolutivité économique et une agilité de service aux opérateurs de téléphonie mobile. À mesure que les déploiements se préparent pour la 5G, proposer des solutions intégrées de pointe aux leaders du secteur, tels que Comba Telecom, garantit que notre écosystème Open RAN prend en charge les macros, les entrées multiples sorties multiples énormes et les petites cellules, permettant ainsi la gestion des interférences entre la 2G/3G/4G/5G et le l'agrégation d'entreprises de télécommunications pour améliorer l'efficacité du réseau et l'expérience des abonnés dans des scénarios extérieurs et intérieurs. »

Pour visionner une démonstration en direct de la solution Open RAN et en savoir plus sur les solutions, leaders sur le marché, de communication sans fil et d'information de Comba Telecom, veuillez visiter le stand 5A31 au salon MWC19. Pour plus d'informations, veuillez visiter : http://www.comba-telecom.com/en/mwc.

Pour visionner une démonstration en direct du premier Open vRAN au monde entièrement virtualisé 2G/3G/4G/5G, veuillez visiter sur le stand 5i5 de Parallel Wireless 5i5 au salon MWC19.

À propos de Comba Telecom Systems Holdings Limited

Comba Telecom est l'un des principaux fournisseurs mondiaux de solutions et de services de systèmes de communication sans fil et d'informations. La société dispose de ses propres installations de recherche et développement, son site de fabrication et ses équipes de vente et de service. La société propose à ses clients du monde entier une gamme complète de produits et services, notamment l'accès sans fil, les améliorations, les antennes et sous-systèmes sans fil et la transmission sans fil. Basé à Hong Kong, l'exploitation mondiale de Comba Telecom comprend des sites de fabrication en Chine, des centres de recherche et développement en Chine et aux États-Unis ainsi que plus de 40 bureaux dans le monde. Comba Telecom a été inclus dans plusieurs indices, notamment l'indice petite capitalisation MSCI China, l'indice composé Hang Seng (indice de l'industrie des technologies de l'information, indice capitalisation moyenne et petite capitalisation et indice petite capitalisation), l'indice composé Hang Seng Global, l'indice Internet et les technologies de l'information Hang Seng, ainsi que l'indice de référence de durabilité d'entreprise Hang Seng. Pour plus d'informations, veuillez visiter : www.comba-telecom.com.

À propos de Parallel Wireless

La mission de Parallel Wireless est de connecter les 4 milliards de personnes non connectées en repensant les réseaux. La solution Open RAN unifiée de bout en bout 2G GSM, 3G UMTS, 4G LTE et 5G permet aux opérateurs téléphoniques de déployer n'importe quel réseau cellulaire G avec SON en temps réel de manière aussi simple et rentable que le Wi-Fi d'entreprise, que ce soit pour le milieu rural, les entreprises, la sécurité publique, la communication intermachines, l'IDO, les villes intelligentes ou les zones urbaines denses. La société collabore avec de nombreux grands opérateurs dans le monde et a été désignée comme le fournisseur le plus performant parmi tous les G par Telefonica et Vodafone. L'innovation et l'excellence de Parallel Wireless dans les solutions RAN virtualisées ouvertes multiples technologies ont été récompensées par 50 récompenses du secteur, notamment par la nomination MWC19 GLOMO pour la meilleure infrastructure de réseau mobile aux côtés de Huawei et Ericsson. Connectez-vous avec Parallel Wireless sur LinkedIn et Twitter.

