Avis aux médias - Les ministres Petitpas Taylor et Blair prendront la parole à la Conférence nationale autochtone sur le cannabis et le chanvre





OTTAWA, le 20 févr. 2019 /CNW/ - L'honorable Ginette Petitpas Taylor, ministre fédérale de la Santé et l'honorable Bill Blair, ministre de la Sécurité frontalière et de la Réduction du crime organisé, prendront la parole à la Conférence nationale autochtone sur le cannabis et le chanvre.

Date

21 février 2019

Heure

8 h 45 (HNE)

Lieu

Centre Shaw

55, promenade Colonel By

Ottawa (Ontario)

K1N 9J2

