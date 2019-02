Résultats financiers de 2018 - Bénéfice net d'Hydro-Québec en hausse de 12 % par rapport à 2017





MONTRÉAL, le 20 févr. 2019 /CNW Telbec/ - M. Éric Martel, président-directeur général d'Hydro-Québec, et M. Jean-Hugues Lafleur, vice-président exécutif et chef de la direction financière et du risque, annoncent aujourd'hui les résultats financiers d'Hydro-Québec pour l'exercice 2018. Le bénéfice net s'élève à 3 192 M$, en hausse de 346 M$ ou 12 % comparativement à 2017. Cette hausse marquée est principalement attribuable à la cession d'une participation dans le capital de la filiale TM4 à un acteur bien établi de l'industrie automobile, Dana Incorporated. Elle s'explique aussi par une augmentation des approvisionnements en électricité fournis par Hydro-Québec Production pour alimenter le marché québécois.

« Grâce à la mobilisation de nos employés et à une gestion efficace et rigoureuse, l'année 2018 a été remarquable à plus d'un égard, a souligné M. Martel. Cette solide performance est également le fruit d'une stratégie commerciale qui consiste à saisir des occasions de croissance dans un contexte d'affaires en constante évolution. Par ailleurs, nous sommes très fiers d'avoir respecté, pour une quatrième année de suite, notre engagement de limiter les hausses tarifaires à un niveau égal ou inférieur à l'inflation. »

Faits saillants de 2018

Conclusion d'un partenariat stratégique avec un acteur mondial de premier plan :

Gain de 277 M$ lié à la cession partielle de la filiale TM4 à Dana



Occasion pour TM4 d'atteindre son plein potentiel commercial

Exportations nettes d'électricité de 36,1 TWh, un volume sans précédent :

Augmentation de 1,7 TWh par rapport à l'ancien record, établi en 2017



Contribution de 744 M$ au bénéfice net

Solide performance au Québec :

Croissance de la demande d'électricité dans la plupart des secteurs



Températures plus froides en 2018 qu'en 2017 durant certains mois

Retombées économiques des activités d'Hydro-Québec :

Contribution aux revenus du gouvernement du Québec : 4,5 G



Cap des 4,0 G$ franchi pour une sixième année d'affilée



Investissements importants dans toutes les régions du Québec : 3,4 G$



Achats de biens et services au Québec : 2,6 G$

Activités de financement :

Trois émissions d'obligations échéant en 2055, à un coût moyen de 3,06 %



Montant recueilli : 1,8 G$

Résultats consolidés

Hydro-Québec a inscrit un bénéfice net de 3 192 M$ en 2018, en hausse de 346 M$ par rapport aux 2 846 M$ enregistrés en 2017. Cette progression découle principalement de la comptabilisation d'un gain de 277 M$ lié à la cession partielle de la filiale TM4. Par ailleurs, sur le marché du Québec, les approvisionnements en électricité fournis par Hydro-Québec Production à Hydro-Québec Distribution ont augmenté de 153 M$ comparativement à l'exercice précédent. Quant aux exportations nettes d'électricité, elles se sont accrues de 1,7 TWh pour atteindre un sommet historique de 36,1 TWh. Ce fort volume est attribuable à une stratégie commerciale efficace, au bon fonctionnement des équipements de production et de transport ainsi qu'à une forte hydraulicité. L'impact favorable de cette augmentation de volume a toutefois été contrebalancé par l'incidence de la baisse du prix moyen obtenu à l'exportation.

Investissements

Le programme d'investissement a totalisé 3 402 M$ en 2018, en raison surtout de la poursuite des grands projets de l'entreprise dans les secteurs de la production et du transport.

Parmi les chantiers les plus importants, mentionnons la construction et le raccordement du complexe hydroélectrique de la Romaine (1 550 MW), qui suivent leur cours sur la Côte-Nord. Trois des quatre centrales à réservoir de ce complexe sont déjà en exploitation, tandis que la mise en service de la dernière centrale, Romaine-4 (245 MW), est prévue pour 2021. L'excavation de la prise d'eau et de l'évacuateur de crues a été menée à bien en 2018, tandis que celle de la niche de la centrale se poursuit, de même que la construction du poste de départ.

Les travaux réalisés dans le cadre du projet à 735 kV de la Chamouchouane-Bout?de-l'Île ont également progressé. Ce projet comporte deux volets : d'une part, le déploiement d'environ 400 km de lignes à 735 kV entre le poste de la Chamouchouane, au Saguenay-Lac-Saint-Jean, et la boucle métropolitaine ainsi que la déviation d'un court tronçon de ligne à 735 kV vers le poste du Bout?de?l'Île, à Montréal ; d'autre part, la construction du poste Judith-Jasmin à 735?120?25 kV à Terrebonne, dans Lanaudière. La section à 735 kV du poste Judith-Jasmin et le nouveau tronçon vers le poste du Bout?de?l'Île ont été mis en service en 2018 ; les autres installations suivront en 2019.

« Les excellents résultats que nous annonçons aujourd'hui nous permettront de verser un dividende de 2 394 M$ au gouvernement du Québec, ce qui représente le deuxième dividende en importance de notre histoire. Cet apport considérable, qui s'ajoute aux retombées économiques des activités de l'entreprise sur l'ensemble du territoire, profitera à tous les Québécois », a conclu M. Lafleur.

Pour de plus amples renseignements sur les résultats financiers d'Hydro-Québec pour l'exercice 2018, consultez le site www.hydroquebec.com/ra.

