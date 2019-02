Forbes Travel Guide dévoile le palmarès des étoiles 2019





- 210 hôtels à travers le monde se sont vu décerner les très convoitées cinq étoiles ; 21 nouveaux établissements ont reçu la plus haute distinction pour la première fois

- The Peninsula Hotels devient le premier groupe hôtelier cinq étoiles au monde

- 11 nouvelles destinations : Corée du Sud, Malaisie, Portugal, Turquie ;

le Viêt Nam obtient son premier hôtel cinq étoiles

- Le Moyen-Orient toujours plus grand : un hôtel cinq étoiles de plus à Abou Dhabi ;

de nouveaux établissements hôteliers quatre étoiles à Bahreïn, à Oman

ATLANTA, 20 février 2019 /PRNewswire/ -- Forbes Travel Guide a dévoilé aujourd'hui sa 61e liste annuelle des lauréats du classement par étoiles, qui récompense les meilleurs établissements au monde et les services attentionnés et intuitifs.

En 2019, 21 nouveaux hôtels cinq étoiles, 49 nouveaux hôtels quatre étoiles et 62 nouveaux hôtels dans la catégorie « Recommandés ». Parmi les autres nouveaux lauréats, on trouve six restaurants cinq étoiles, huit spas cinq étoiles et 21 spas quatre étoiles. Consultez la liste complète des lauréats, ici.

The Peninsula Hotels, entrés dans l'histoire du Forbes Travel Guide en devenant le premier groupe hôtelier cinq étoiles au monde, tiennent le haut du pavé. The Peninsula Manille a obtenu sa cinquième étoile cette année, permettant à la marque hongkongaise d'atteindre les dix hôtels cinq étoiles.

Forbes Travel Guide évalue des établissement hôteliers dans 76 pays à travers le continent américain, l'Europe, l'Asie-Pacifique, l'Afrique et le Moyen-Orient. Parmi les destinations supplémentaires en 2019, citons les Alpes suisses, Anguilla, Bahreïn, Belize, Danang, Doha, Hanoi, Hô Chi Minh-Ville, Hoi An, Istanbul, Oman, Perth, Tel Aviv et l'Uruguay.

Plusieurs pays ont obtenu leur premier hôtel cinq étoiles : la Malaisie (Crockfords, Resorts World Genting), le Portugal (Four Seasons Hotel Ritz Lisbon), la Corée du Sud (The Shilla Seoul), la Turquie (Raffles Istanbul) et le Viêt Nam (Four Seasons Resort The Nam Hai, Hoi An).

Londres a supplanté Macao comme ville comptant le plus grand nombre d'hôtels cinq étoiles, quatre nouveaux hôtels les affichant (Bulgari Hotel & Residences, Londres ; The Langham, Londres ; Mandarin Oriental, Hyde Park, Londres ; Shangri-La Hotel, At The Shard, Londres). Londres compte ainsi 13 hôtels de premier rang, contre 12 pour Macao.

Les États-Unis comptent deux hôtels cinq étoiles supplémentaires (Four Seasons Resort Lanai, Hawaï et Salamander Resort & Spa, environs de Washington). D'autres pays ont gagné un nouvel hôtel cinq étoiles : Canada (Fairmont Pacific Rim), Chine (Bulgari Hotel Beijing), France (Hôtel de Crillon, A Rosewood Hotel), Indonésie (Bulgari Resort Bali), Mexique (Rosewood San Miguel de Allende), Philippines (The Peninsula Manila) et Émirats arabes unis (Four Seasons Hotel Abu Dhabi, Al Maryah Island).

« Chez Forbes Travel Guide, nous vérifions le luxe. Notre processus d'inspection indépendant est la norme d'excellence dans le secteur de l'hospitalité », a déclaré Filip Boyen, le PDG de Forbes Travel Guide. « Les voyageurs avertis savent que chaque lauréat est la crème de la crème. Nous sommes heureux de récompenser les gagnants des Étoiles 2019, une collection exceptionnelle d'hôtels, de restaurants et de spas entièrement dévoués à l'hospitalité. »

La société récompensera les lauréats au Verified, The Forbes Travel Guide Luxury Summit au Beverly Hilton (Beverly Hills), les 26 et 27 février.

Pour connaître les faits saillants et les tendances de nos prix Étoiles 2019, cliquez ici.

Pour en savoir plus sur la façon dont Forbes Travel Guide dresse son classement par étoiles, cliquez ici. Pour consulter la liste complète des lauréats 2019, cliquez ici.

