Franklin Templeton lance sa première gamme de FNB régionaux et nationaux à coût avantageux Franklin LibertyShares(MD) au Canada





- La nouvelle gamme comprend le premier FNB à gestion passive japonais et le premier FNB à gestion passive européen (sauf Royaume-Uni) offerts sur une bourse canadienne. -

TORONTO, le 20 févr. 2019 /CNW/ - Franklin Templeton a annoncé aujourd'hui l'expansion de son offre de FNB Franklin LibertyShares au Canada avec sa première gamme de FNB à gestion passive, qui offrent aux investisseurs une exposition à une région ou à un pays précis à un coût avantageux. Les frais de gestion de ces nouveaux FNB à gestion passive canadiens, américains, japonais et européens (sauf Royaume-Uni) sont parmi les plus bas de l'industrie, variant entre 5 et 9 pb.

Les employés de Franklin Templeton se réuniront aujourd'hui pour sonner la cloche signalant l'ouverture de la Bourse de Toronto, et célébrer l'expansion de l'offre de FNB de l'entreprise et le lancement du premier FNB à gestion passive japonais et du premier FNB à gestion passive européen (sauf Royaume-Uni) offerts sur une bourse canadienne.

« En raison d'événements tels que les tensions commerciales et le Brexit, les investisseurs et leurs conseillers ainsi que les investisseurs institutionnels cherchent à agir stratégiquement en fonction de marchés nationaux et régionaux précis », a déclaré Duane Green, président et chef de la direction de Placements Franklin Templeton Canada. « Ces nouveaux FNB à gestion passive, y compris le premier FNB japonais et le premier FNB européen excluant le Royaume-Uni, offrent aux investisseurs canadiens des options d'exposition selon le pays et la région, et ce, à un coût très avantageux. »

FINB FTSE Canada toutes capitalisations Franklin (FLCD) investit principalement dans des titres de participation d'émetteurs canadiens, cherchant à reproduire le rendement de l'indice canadien FTSE Canada All Cap. Les frais de gestion s'élèvent à 5 pb.

FINB FTSE États-Unis Franklin (FLAM) investit principalement dans des titres de participation d'émetteurs américains à moyenne et grande capitalisation, cherchant à reproduire le rendement de l'indice FTSE USA. Les frais de gestion s'élèvent à 7 pb.

FINB FTSE Japon Franklin (FLJA) investit principalement de manière directe ou indirecte dans des titres de participation d'émetteurs japonais à moyenne et grande capitalisation, cherchant à reproduire le rendement de l'indice FTSE Japan. Les frais de gestion s'élèvent à 9 pb.

FINB FTSE Europe hors R.-U. Franklin (FLUR) investit principalement dans des titres de participation d'émetteurs à moyenne et grande capitalisation des marchés développés européens, excluant le Royaume-Uni, cherchant à reproduire le rendement de l'indice FTSE Developed Europe ex U.K. Les frais de gestion s'élèvent à 9 pb.

« Compte tenu de la popularité de nos FNB à gestion passive à prix concurrentiels cotés à la Bourse de New York aux États-Unis, nous offrons maintenant des FNB à gestion passive similaires au Canada à la Bourse de Toronto, à des prix parmi les plus bas du marché », a déclaré Patrick O'Connor, chef des FNB mondiaux chez Franklin Templeton. « L'ajout de FNB à gestion passive à nos gammes de FNB à gestion active et à bêta intelligent permet d'offrir aux Canadiens un plus large choix d'options de placement afin de les aider à bâtir des portefeuilles conçus pour atteindre les résultats souhaités. »

Les FNB à gestion passive de Franklin LibertyShares sont pondérés en fonction de la capitalisation boursière et comparés aux indices nationaux et régionaux de FTSE Russell, tirant parti des capacités et de l'expertise de ce fournisseur mondial d'indices sur les marchés développés. FTSE Russell est l'un des plus importants fournisseurs d'indices sur le marché mondial; le montant de l'actif actuellement comparé à ses indices s'élève à environ 16,2 billions de dollars américains.

La nouvelle gamme de FNB à gestion passive sera gérée par Dina Ting, vice-présidente, chef, Gestion de portefeuille, Indices mondiaux et gestionnaire de portefeuille principale, qui travaille à San Mateo, en Californie, et gère également les FNB à bêta intelligent de la société.

Franklin LibertyShares, la plateforme mondiale de FNB de Franklin Templeton, permet aux investisseurs de construire des portefeuilles alignés sur leurs objectifs grâce à une gamme de FNB à gestion active, à bêta intelligent et à gestion passive. Franklin LibertyShares gère un actif s'élevant à plus de 2,4 milliards de dollars américains à l'échelle mondiale en date 31 janvier 2019 et tire parti de la force et des ressources de l'un des plus importants gestionnaires d'actifs au monde. Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez consulter le site franklintempleton.ca/fnb.

À propos de Franklin Templeton

La Société de Placements Franklin Templeton (aussi appelée Placements Franklin Templeton Canada) est une filiale de Franklin Resources, Inc. (NYSE : BEN), une société de gestion de placements mondiale exerçant ses activités sous le nom de Franklin Templeton. L'objectif de Placements Franklin Templeton est d'offrir de meilleurs résultats en fournissant des services de gestion de placements à l'échelle nationale et internationale à des clients de détail ainsi qu'à des investisseurs institutionnels et au secteur des fonds souverains dans plus de 170 pays. Grâce à ses équipes spécialisées, la société possède une expertise dans toutes les catégories d'actif - y compris les fonds d'actions, les fonds de titres à revenu fixe, les solutions alternatives et les solutions multiactifs personnalisées. Les plus de 600 professionnels en placement de la société sont appuyés par son équipe internationale intégrée de professionnels de la gestion du risque et son réseau mondial de pupitres de négociation. Avec des employés dans plus de 30 pays, la société ayant son siège social en Californie compte plus de 70 ans d'expérience en placement. Au 31 janvier 2019, son actif géré s'élevait à plus de 678 G$ US (plus de 890 G$). Pour obtenir plus de renseignements, veuillez consulter le site franklintempleton.ca.

Communiquer avec Placements Franklin Templeton Canada à l'aide de Twitter, YouTube, Facebook et LinkedIn et lire le blogue Beyond Bulls & Bears, qui présente les perspectives offertes par les professionnels du placement de Franklin Templeton de par le monde.

Des commissions, des frais de gestion et d'autres frais peuvent s'appliquer aux placements dans des FNB. Avant d'investir dans un FNB, les investisseurs doivent examiner avec soin les objectifs de placement, stratégies, risques, frais et charges du FNB. Cette information est présentée dans le prospectus et la fiche de renseignements du FNB. Veuillez lire le prospectus et la fiche de renseignements du FNB avant d'investir. Les FNB se négocient comme des actions, leur valeur marchande fluctue et leurs parts peuvent se négocier à un cours inférieur ou supérieur à la valeur nette de l'actif du FNB. Les commissions de courtage et frais des FNB réduisent le rendement. Le rendement d'un FNB peut sensiblement s'écarter du rendement d'un indice en raison des coûts de transaction, des frais et d'autres facteurs. Les FNB ne sont pas garantis, leur valeur fluctue souvent et leur rendement passé pourrait ne pas se répéter.

© 2019. Franklin Templeton. Tous droits réservés.

SOURCE Placements Franklin Templeton

Communiqué envoyé le 20 février 2019 à 08:32 et diffusé par :