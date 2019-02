Le gouvernement investit dans des activités sur le bien-être des animaux dirigée par l'industrie





GUELPH, ON, le 19 févr. 2019 /CNW/ - L'industrie de l'élevage s'efforce d'améliorer continuellement sa capacité de répondre à la demande croissante des consommateurs et des marchés, qui souhaitent qu'elle démontre la plus haute qualité de soins pour animaux possible.

Lawrence MacAulay, ministre d'Agriculture et Agroalimentaire Canada, a annoncé aujourd'hui un investissement allant jusqu'à 4,56 millions de dollars dans la Coalition canadienne pour la santé des animaux (CCSA), au nom du Conseil national pour les soins aux animaux d'élevage (CNSAE), en vue de la mise à jour et de l'élaboration de codes de pratique touchant les soins et la manipulation des animaux d'élevage. L'investissement a été accordé au titre du programme Agri-assurance du Partenariat canadien pour l'agriculture.

L'investissement sera réparti en quatre activités :

Mise à jour des codes de pratique touchant les soins et la manipulation des animaux d'élevage pendant le transport.

Mise à jour du Code de pratiques pour le soin et la manipulation des bovins laitiers afin qu'il témoigne des nouvelles découvertes scientifiques et des changements touchant les pratiques de l'industrie et les demandes des consommateurs et des marchés.

Mise à jour du Code de pratiques pour le soin et la manipulation des chèvres en vue de répondre aux attentes croissantes des acheteurs et des consommateurs à l'égard du bien-être des animaux d'élevage.

Élaboration d'un nouveau code de pratiques pour le soin et la manipulation des poissons d'élevage. Le bien-être des poissons d'élevage est une préoccupation émergente et l'industrie doit être en mesure de démontrer son engagement et son respect à l'égard des valeurs publiques et des attentes des consommateurs.

Citations

«?Le gouvernement est fier d'appuyer les efforts des secteurs de l'élevage et de l'aquaculture visant à élever des animaux en santé, productifs et bien traités. Cet investissement permettra d'établir des normes canadiennes à jour qui satisfont les nouvelles demandes des consommateurs et des marchés tout en accroissant la confiance des consommateurs à l'égard de l'élevage et du transport des animaux d'élevage.?»

- Lawrence MacAulay, ministre d'Agriculture et Agroalimentaire Canada

«?Le bien-être du bétail et de la volaille est important pour tous, pour les animaux eux-mêmes et pour les producteurs et les consommateurs. Nous sommes heureux que le gouvernement du Canada ait choisi d'investir dans ce projet pour contribuer à l'amélioration du bien-être des animaux d'élevage et répondre aux attentes des consommateurs et des marchés.?»

- Ryder Lee, président, Conseil national pour les soins aux animaux d'élevage

Faits en bref

Le Canada est connu dans le monde entier pour la qualité de ses secteurs de l'élevage et de l'aquaculture. Ces deux secteurs sont un moteur de l'économie du Canada, générant plus de 25 milliards de dollars en recettes agricoles.

Cet investissement est accordé au titre du programme Agri-assurance du Partenariat canadien pour l'agriculture d'Agriculture et Agroalimentaire Canada.

La Coalition canadienne pour la santé des animaux (CCSA) est un organisme à but non lucratif au service de l'industrie des animaux d'élevage du Canada. La CCSA est aussi un partenariat d'organisations qui reconnaissent toutes que la responsabilité partagée d'un système canadien de santé animale efficace leur incombe.

Le Conseil national pour les soins aux animaux d'élevage (CNSAE) est un partenariat de collaboration regroupant divers intervenants qui a été créé en vue de partager l'information et de travailler de concert à l'amélioration des soins et du bien-être des animaux d'élevage. Le CNSAE est le chef de file national en matière de soins aux animaux d'élevage au Canada.

