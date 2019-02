Fort de son succès depuis son lancement en 2016, le projet immobilier Hameau Saint-Jacques lance sa phase 3





QUÉBEC, le 19 févr. 2019 /CNW Telbec/ - Le Groupe immobilier SMB et ses partenaires, le Fonds immobilier de solidarité FTQ et les Fonds régionaux de solidarité FTQ - Québec, poursuivent le développement du projet immobilier Hameau Saint-Jacques, situé à proximité du parc Chauveau à Québec, avec l'annonce de la mise en marché et du début de la construction de la troisième phase du projet.

Cette troisième phase consiste en la construction de 21 maisons de ville dont 14 de 2 étages et 7 de 3 étages réparties dans trois bâtiments. Les sous-sols aménageables pouvant accueillir 2 chambres additionnelles ainsi qu'une salle familiale, la tranquillité d'esprit qu'offre la formule en copropriété et l'ajout de garages, sont parmi les principaux avantages distinctifs du projet qui permettent de bonifier la valeur marchande de chaque unité.

« Nous sommes heureux de lancer la phase 3 et d'améliorer l'offre globale du projet. À la demande de plusieurs clients, 8 des 14 maisons de ville de cette nouvelle phase compteront des garages au sous-sol. Hameau Saint-Jacques se distingue par la qualité des matériaux utilisés, le design intérieur et la proximité de la ville tout en ayant les pieds dans la nature pour offrir le meilleur des deux mondes », souligne Sylvain Tremblay, président du Groupe immobilier SMB.

« Notre partenaire connaît bien le produit des maisons de ville qui répond aux besoins de plusieurs types d'acheteurs. Selon un sondage1 réalisé en octobre dernier au Québec sur les intentions d'achat et de vente d'une propriété, 44 % des 18-34 ans ont l'intention de devenir propriétaire au cours des cinq prochaines années. Ces derniers sont sensibles au prix qui constitue le premier critère leur permettant d'accéder rapidement à la propriété (61 % des répondants). En revanche, outre le prix, les acheteurs de 55 ans et plus, choisissent une propriété en fonction de la proximité des services - magasins, restaurants, loisirs, hôpitaux (59 %), la sécurité du voisinage (38 %) et l'accès à des parcs et espaces verts (26 %). En lien avec ces critères, Hameau Saint-Jacques se distingue avantageusement, c'est pourquoi il attire une belle mixité de clientèle », ajoute Normand Bélanger, président-directeur général du Fonds immobilier de solidarité FTQ.

Le projet Hameau Saint-Jacques est stratégiquement positionné aux abords de la rivière Saint-Charles. Il s'adresse aux amants de la nature puisqu'il offre un accès direct à une piste cyclable et à des sentiers pédestres, tout en étant situé à quelques minutes à peine des Galeries de la Capitale et du quartier des affaires Lebourgneuf. À terme, le projet regroupera un ensemble résidentiel de sept bâtiments dont 15 copropriétés et 40 maisons de ville de deux ou trois étages, dont chacune bénéficie d'une cour arrière privée.

Hameau Saint-Jacques au Salon Expo habitat Québec

Du 20 au 24 février 2019

Kiosque #568

Bureau des ventes Hameau Saint-Jacques

5937, boulevard Saint-Jacques

Québec, QC, G2C 1M5

Tél. : 581 986-3682

info@hameaustjacques.com

Portes-ouvertes - samedi 2 et dimanche 3 mars

À propos de Construction SMB Inc.

Fondée en 1992, Construction SMB est un promoteur et constructeur résidentiel dont la mission première est de construire des habitations de haute qualité, tout en personnalisant chacune d'elles. Depuis sa fondation, Construction SMB s'est taillée une place de choix et aujourd'hui, figure parmi les leaders du milieu immobilier à Québec. Construction SMB compte plus de 2 500 habitations réalisées - principalement dans la région de Québec - dont plusieurs projets en cours : les Sentiers du boisé à Charlesbourg, le Domaine de l'amiral à Val-Bélair et la Place de la Valériane à Saint-Augustin-des-Desmaures.

À propos du Fonds immobilier de solidarité FTQ

Le Fonds immobilier de solidarité FTQ contribue au développement économique du Québec en participant financièrement et stratégiquement à la réalisation de projets immobiliers rentables, créateurs d'emplois et socialement responsables en partenariat avec des leaders du secteur. Il appuie le démarrage de projets immobiliers de toutes tailles et dans toutes les régions du Québec, tant dans les secteurs résidentiels, de bureaux, commercial, institutionnel qu'industriel. Au 31 décembre 2018, il comptait 52 projets en développement, 69 immeubles sous gestion, 1,5 million de pi2 de terrains à développer pour de futurs projets et 82 millions $ étaient voués à l'habitation abordable, sociale et communautaire. Le Fonds immobilier est membre du Conseil du bâtiment durable du Canada.

1 Sondage web sur les intentions d'achat et de vente dans le secteur immobilier au Québec réalisé entre le 4 et 18 octobre 2018 par Léger pour l'APCHQ, la FCIQ et le Fonds immobilier de solidarité FTQ. Échantillon aléatoire de 6 931 Québécois(es) âgés(e)s de 18 ans et plus et pouvant s'exprimer en français ou en anglais, Marge d'erreur ±1,18% et ce, 19 fois sur 20.

SOURCE Groupe immobilier SMB

Communiqué envoyé le 19 février 2019 à 10:00 et diffusé par :