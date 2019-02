Inovia Capital : Investissement Québec annonce plus de 50 millions de dollars pour soutenir le démarrage et la croissance d'entreprises innovantes





MONTRÉAL, le 19 févr. 2019 /CNW Telbec/ - Investissement Québec est fière de confirmer aujourd'hui sa contribution à la mise en place du Fonds de Croissance Inovia, s.e.c, aux côtés de la Caisse de dépôt et placement du Québec, du Fonds de solidarité FTQ et d'un groupe d'investisseurs institutionnels et privés.

Doté d'une capitalisation de 531 millions de dollars (CAD), dont 35,8 millions de dollars (CAD) proviennent des fonds propres d'Investissement Québec, ce fonds permettra de soutenir les entreprises au stade de croissance dans le secteur des technologies de l'information et des communications (TIC).

« Grâce à ce nouveau fonds, ce sont plus d'une quinzaine de projets de commercialisation et de croissance d'entreprises novatrices, qui pourront bénéficier, au cours des prochaines années, du soutien et de l'accompagnement d'investisseurs et d'entrepreneurs actifs. Nous sommes fiers de participer à la capitalisation de cet important levier de croissance économique, lequel favorisera l'essor de leaders mondiaux du secteur des technologies établis au Québec », a déclaré Pierre Gabriel Côté, président-directeur général d'Investissement Québec.

« Je me réjouis de la mise en place de ce fonds, qui représente un excellent exemple de maillage réussi entre le gouvernement du Québec, via sa société d'État Investissement Québec, et le secteur privé. En effet, c'est en collaborant que les investisseurs d'expérience contribueront à la vitalité économique de l'ensemble du Québec tout en créant de nombreux emplois de qualité dans des secteurs clés comme celui des TIC », a fait savoir le ministre de l'Économie et de l'Innovation, Pierre Fitzgibbon.

Investissement Québec injecte aussi 15,4 millions de dollars (CAD) dans le Fonds d'Investissement Inovia 2018, s.e.c (un fonds de 265 millions de dollars (CAD)), qui investit principalement dans des entreprises de TI en démarrage à fort potentiel de croissance des secteurs des médias électroniques, de l'internet et des communications. Inovia Capital est devenue une société dominante en capital de risque au Canada, au fil des années, avec maintenant 1,33 milliard de dollars (CAD) sous gestion. Investissement Québec en est un partenaire de longue date et soutient la plateforme depuis son premier fonds en 2007.

« Inovia Capital a vu le jour à Montréal et compte sur une solide feuille de route en matière de gestion d'entreprise de technologie. L'ajout de ce nouveau fonds de croissance se veut une évolution naturelle de la stratégie d'investissement et permet désormais à l'équipe de direction du Fonds de couvrir toute la chaîne de financement en capital de risque, du démarrage au stade de croissance. Il s'agit d'une approche globale porteuse que nous sommes heureux de soutenir », a conclu M. Côté.

« Nous sommes fiers de compter sur Investissement Québec comme partenaire, et ce depuis le lancement de notre tout premier fond de capital de risque en 2007. Tout comme Investissement Québec, nous avons à coeur de bâtir des entreprises d'envergure et de créer de la richesse au Québec comme ailleurs au Canada », a soutenu Chris Arsenault, Associé directeur général d'Inovia Capital.

À propos d'Investissement Québec

Investissement Québec a pour mission de favoriser la croissance de l'investissement au Québec, contribuant ainsi au développement économique et à la création d'emplois, et ce, dans toutes les régions. La Société met au service des entreprises une gamme complète de solutions financières, notamment des prêts, des garanties de prêt et de l'investissement en capital-actions, afin de les soutenir à tous les stades de leur développement. De plus, elle est responsable de l'administration de mesures fiscales et de la prospection d'investissements étrangers.

SOURCE INVESTISSEMENT QUÉBEC

Communiqué envoyé le 19 février 2019 à 07:30 et diffusé par :