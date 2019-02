Designer Outlet Croatia augmente la fréquentation grâce à une nouvelle solution alliant comptage du trafic et site commercial hybride





LONDRES, Feb. 19, 2019 /PRNewswire/ -- Designer Outlet Croatia, majoritairement détenu par Ingka Centres , a amélioré les performances de fréquentation de la clientèle en adjoignant au magasin IKEA existant de Zagreb un ambitieux site commercial « hybride », soutenu par la mise en oeuvre d'une solution de comptage de la fréquentation par ShopperTrak, une société de veille économique spécialisée dans le commerce de détail faisant partie intégrante de Sensormatic Solutions.

Le magasin IKEA de Zagreb a ouvert ses portes en août 2014 et attire 1,5 millions de visiteurs chaque année. S'étendant sur un espace de vente de 38 000 mètres carrés, il s'agit de l'un des plus grands sites détenus par IKEA en Europe. Dans l'objectif d'augmenter la fréquentation et d'encourager des visites plus fréquentes au magasin d'IKEA de Zagreb, Ingka Centres group (anciennement IKEA Centres) et le centre commercial ROS (Retail Outlet Shopping) ont stratégiquement ouvert un centre de magasins d'usine de marques adjacent en juin 2018, Designer Outlet Croatia. Couvrant une surface de 15 000 mètres carrés, le centre commercial abrite 74 boutiques de vêtements de marques de luxe à prix réduits, notamment Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Guess, et Adidas. Le centre commercial propose également un grand nombre de places de stationnement, des options de restauration pour les clients, et un espace de vente extérieur reliant les deux grandes entités commerciales.

La solution de comptage de ShopperTrak, conçue spécialement pour les galeries marchandes, a été mise en place sur les sites de Designer Outlet Croatia et du magasin IKEA afin de mesurer et d'appréhender en permanence les tendances de fréquentation et la corrélation entre les deux centres commerciaux. L'objectif est de mieux analyser l'influence de chacune des propriétés sur la fréquentation que l'autre connaît. La solution de ShopperTrak a été adoptée afin de démontrer que le développement commercial hybride pouvait conduire à un retour sur investissement satisfaisant et devenir un moteur de fréquentation supplémentaire. Celle-ci fournit par ailleurs des perspectives permettant d'influer les décisions pour de futurs projets hybrides prévus au sein des divisions plus larges d'Ingka Centres sur d'autres marchés.

La solution de ShopperTrak a été installée aux entrées du Designer Outlet Croatia, ainsi qu'à celles de toutes les boutiques à l'intérieur du centre commercial. La solution de comptage de la fréquentation a également été placée aux entrées et sorties du magasin IKEA de Zagreb, et une solution Wi-Fi d'analyses en intérieur a été fournie afin de repérer les clients nouveaux et récurrents. Ceci afin d'obtenir d'importantes informations sur les comportements des clients à travers les deux sites.

En sept mois depuis son ouverture, la stratégie de créer une forte destination commerciale régionale grâce à la synergie d'IKEA Zagreb et de Designer Outlet Croatia s'est avérée payante.

Branko Mihajlov, gestionnaire de projet et responsable du leasing pour la Croatie/Serbie chez Ingka Centres, a déclaré : « C'est la première fois que nous entreprenons l'analyse complète de la fréquentation sur le site et que nous utilisons les résultats pour prouver scientifiquement le succès commercial d'un projet. Ces données sont également essentielles dans la planification des opérations et des ententes de leasing. Il est désormais très facile de repérer les endroits les plus attractifs au sein de Designer Outlet Croatia, ainsi que les marques qui génèrent le plus de trafic et aident à accroître la durée passée sur le site, tout en prenant conscience du fait que les interactions entre les zones sur l'ensemble du site sont des données précieuses ».

« Grâce à ces perspectives que nous avons pu mettre à jour dans le cadre de notre collaboration avec ShopperTrak, nous espérons également qu'il sera plus facile de maintenir les unités restantes au sein du centre de magasins d'usine aux vues des résultats de fréquentation de ces derniers mois », a-t-il conclu.

Thomas Hillebrand, directeur Europe et responsable des comptes mondiaux chez ShopperTrak, a précisé : « Cette destination « hybride » fort intéressante au sein du segment de la vente au détail permet de proposer des commerces et des lieux de divertissement en un seul espace, ce qui en fait une proposition attractive pour les clients qui recherchent de plus en plus des expériences d'achats qui combinent également des activités de loisirs. En créant une destination unique pour le shopping, Ingka Centres a augmenté le nombre de visites au magasin IKEA de Zagreb et offert aux clients une destination axée sur la vente au détail. Les résultats montrent déjà que la construction du centre de magasins d'usine a été un investissement rentable en termes de temps passé sur le site, de trafic et de nombre de visites ».

