La ville de Québec accueille le Sommet international du repreneuriat - Une primeur





QUÉBEC, le 19 févr. 2019 /CNW Telbec/ - Après deux éditions couronnées de succès dans la métropole, la troisième édition du Sommet international du repreneuriat débarque dans la Capitale-Nationale le 8 mai prochain, au prestigieux Centre des congrès de Québec, au coeur du centre-ville. Organisé par le Centre de transfert d'entreprise du Québec (CTEQ), cet événement est dédié aux propriétaires d'entreprise, entrepreneurs, professeurs universitaires et experts du repreneuriat. Le Sommet international du repreneuriat est un événement s'articulant autour d'une série de conférences et d'ateliers, du réseautage et plus encore !

« Être repreneur, c'est oser entreprendre et poursuivre le rêve d'un propriétaire dirigeant qui a à coeur la pérennité des emplois et la transmission des savoirs. Être cédant, c'est la volonté de passer le flambeau à une nouvelle génération, et ce, dans les meilleures conditions possibles. Être expert du milieu, c'est le désir d'offrir son savoir-faire pour conseiller les repreneurs et les cédants dans le processus de transfert. Le Sommet se veut une occasion d'apprendre, d'échanger et de partager sur les thèmes du transfert d'entreprise et du développement d'affaires. C'est donc avec enthousiasme que nous vous donnons rendez-vous le 8 mai prochain. » s'exclame Vincent Lecorne, président-directeur général du CTEQ et président du Sommet international du repreneuriat.

Pour cette troisième édition du Sommet, le CTEQ est très fier de pouvoir compter sur des appuis de taille dans le Québec inc., à commencer par la présence de son porte-parole, Andrew Molson, propriétaire du Cabinet de relations publiques NATIONAL et président du conseil d'administration du Groupe conseil RES PUBLICA. Nous aurons également le plaisir d'accueillir Martin Deschênes, président et chef de la direction de Groupe Deschênes et Dominique Brown, président de Chocolats Favoris. Cette journée sera animée par Sévrine Labelle, présidente-directrice générale de Femmessor qui sera la maîtresse de cérémonie pour la journée. De plus, des représentants des gouvernements de différents paliers seront présents. Desjardins, Banque Nationale, Mallette, Raymond Chabot Grant Thornton, Groupe Capitales Médias et le Centre des congrès de Québec, entreprises partenaires du CTEQ, apportent également leur soutien au Sommet en tant que partenaires.

Le rendez-vous des experts et des partenaires

Le Sommet international du repreneuriat offre aussi la possibilité aux professionnels, ainsi qu'au grand public, de rencontrer des experts spécialisés dans tous les aspects du repreneuriat. Conseillers en transfert d'entreprise, experts-comptables, avocats, notaires, évaluateurs d'entreprises, fiscalistes, planificateurs financiers, bailleurs de fonds, institutions financières, courtiers en assurance, psychologues industriels et conseillers en gestion du changement sont autant d'acteurs impliqués dans le processus de transfert d'entreprise, qui pourront expliquer leur valeur ajoutée et conseiller les participants.

Conférences Tête-à-tête et ateliers de perfectionnement

Tout au long de la journée, des conférences de type tête-à-tête et des ateliers de perfectionnement, autant de niveau débutant, intermédiaire qu'expert, se succéderont. Les conférenciers aborderont divers aspects du repreneuriat tels que le financement, la carrière repreneuriale, les enjeux humains, la protection du patrimoine et bien d'autres sujets encore. Au total, ce sont 9 ateliers, 8 témoignages et 3 grandes conférences qui formeront la programmation de cette troisième édition du Sommet international du repreneuriat.

Nouveauté cette année, un 6@8 Connexion pour propriétaires-dirigeants et repreneurs

Pour la toute première fois, la veille du Sommet le 7 mai, aura aussi lieu un 6@8 Connexion. Celle-ci a pour but de permettre à des cédants et des repreneurs de se donner rendez-vous et discuter d'occasion d'affaires.

N'hésitez pas à consulter la programmation complète du Sommet au http://www.sommetrepreneuriat.com/sommet-international-repreneuriat-a-quebec/

À propos du CTEQ

Le Centre de transfert d'entreprise du Québec (CTEQ) a pour mission de traiter l'enjeu de la relève des dirigeants et du transfert d'entreprise. Le CTEQ mobilise l'ensemble des acteurs du développement économique pour relever le défi du repreneuriat et agit en tant qu'acteur facilitateur neutre pour rendre le marché plus transparent et favoriser la pérennité des entreprises du Québec. Le CTEQ est soutenu par le ministère de l'Économie et de l'Innovation (MEI).

