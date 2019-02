Relance de l'usine de bouletage de Pointe-Noire - Les Métallos et Bedrock industries lancent des discussions





SEPT-ÎLES, QC, le 18 févr.2019 /CNW Telbec/ - Le Syndicat des Métallos et Bedrock industries ont convenu d'entamer des discussions au cours des prochaines semaines et prochains mois en vue de conclure une nouvelle convention collective à l'usine de bouletage de Pointe-Noire, dans la perspective d'un redémarrage de celle-ci.

« Bedrock industries nous a signifié son intention de relancer l'usine et son souhait de négocier une convention collective pour ce faire. C'est une excellente nouvelle pour la communauté. Nous allons mettre en oeuvre les efforts pour que les conditions favorables soient réunies pour la réouverture de l'usine », indique le coordonnateur des Métallos sur la Côte-Nord, Nicolas Lapierre.

L'usine de bouletage de Pointe-Noire, où travaillaient des syndiqués métallos, a été fermée en juin 2013. Quelques mois plus tard en 2014, Cliffs Natural Resources se plaçait sous la protection de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies.

Des pourparlers sont maintenant en cours entre Bedrock industries et la Société ferroviaire et portuaires de Pointe-Noire, maintenant propriétaire de l'usine de bouletage en vue d'un rachat et d'une relance.

« La main tendue de Bedrock pour négocier une convention indique une volonté de procéder au redémarrage dans les règles de l'art. Cela dénote un projet sérieux, où les travailleurs sont perçus comme des partenaires. Nous serons au rendez-vous », fait valoir le président de la section locale 6254 qui représentait les travailleurs de l'usine de bouletage de Pointe-Noire, Robert Roy.

Le Syndicat des Métallos, affilié à la FTQ, est le plus important syndicat du secteur privé au Québec. Il regroupe plus de 60 000 travailleurs et travailleuses de tous les secteurs économiques.

