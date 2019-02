Nouveau Monde Graphite accepte d'émettre des actions à un consultant en contrepartie de services rendus





SAINT-MICHEL-DES-SAINTS, Québec, 15 févr. 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- NOUVEAU MONDE GRAPHITE INC. (la « Société » ou « Nouveau Monde ») (Bourse de croissance TSX : NOU) (OTCQX : NMGRF) (Francfort : NM9) annonce qu'elle accepte d'émettre 51 475 actions ordinaires à un consultant en contrepartie des services rendus lors de l'introduction d'une tierce partie.

L'émission des actions est conditionnelle à l'approbation de la Bourse de croissance TSX et sera sujette à une période de conservation de 4 mois et un jour.

À propos de la Société

Nouveau Monde Graphite a découvert en 2015 un gisement de graphite de haute qualité sur sa propriété Matawinie située à Saint-Michel-des-Saints, à 150 km au nord de Montréal, au Québec. Cette découverte a mené à l'annonce des résultats d'une étude de faisabilité en date du 24 octobre 2018. L'étude de faisabilité a démontré la forte rentabilité du projet avec une production projetée de 100 000 tonnes par année de concentré de graphite sur une période de 25,5 ans. Nouveau Monde opérera son usine de démonstration jusqu'en 2020. Durant cette période, elle prévoit la production de 2 000 tonnes de flocons de graphite concentré dans le but d'homologuer ses produits auprès de clients nord-américains et internationaux.

Dans une optique d'intégration verticale et de développement durable, Nouveau Monde planifie la construction d'une usine dédiée à la seconde transformation à grande échelle de son graphite afin de répondre aux besoins croissants de l'industrie des batteries lithium-ion. L'équipe de Nouveau Monde, qui cumule plus de 60 ans d'expérience dans le graphite, développe son projet avec le plus grand respect des communautés environnantes, tout en favorisant une faible empreinte environnementale. Le projet de Nouveau Monde bénéficie d'un bassin de main-d'oeuvre important provenant de la région et est situé à proximité des axes routiers et d'une source d'hydroélectricité abondante, abordable et renouvelable, lui conférant ainsi un avantage économique.

Pour plus d'information :

Eric Desaulniers

Président et Chef de la direction

Tel: +1 (819) 923-0333

Tristan C. Ménard

Vice-président exécutif, marchés des capitaux

Tel: +1 (514) 296-6339

www.nouveaumonde.ca

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n'assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l'exactitude du présent communiqué de presse.

Tous les énoncés, autres que les faits historiques, contenus dans le présent communiqué de presse, y compris, mais sans s'y limiter, contenus dans le paragraphe « À propos de Société » ci?dessus, qui décrit essentiellement les perspectives et les objectifs de la Société, constitue de « l'information prospective » ou des « énoncés prospectifs » selon le sens attribué par certaines lois sur les valeurs mobilières, et est fondé sur des attentes, des estimations et des prévisions faites en date du présent communiqué de presse. Les énoncés prospectifs sont nécessairement fondés sur un certain nombre d'estimations et d'hypothèses qui, bien que considérées comme raisonnables par la Société au moment où ces énoncés ont été formulés, sont assujetties à des incertitudes et à des imprévus importants sur les plans opérationnel, économique et concurrentiel. Ces estimations et ces hypothèses peuvent s'avérer inexactes.

Plusieurs de ces incertitudes et de ces imprévus peuvent affecter directement ou indirectement ou pourraient faire en sorte que les résultats ou le rendement diffèrent considérablement de ceux avancés ou sous-entendus dans les énoncés prospectifs. Rien ne garantit que les énoncés prospectifs se révéleront exacts, car les résultats réels et les événements futurs pourraient différer de manière importante de ceux anticipés dans ces énoncés. Les énoncés prospectifs sont présentés dans le but de fournir de l'information sur les attentes actuelles et les prévisions de la direction. La direction de la Société n'assume aucune obligation de mettre à jour ces énoncés prospectifs ou d'expliquer toute différence importante entre les événements réels subséquents et ces énoncés prospectifs, sauf tel que l'exigent les lois en valeurs mobilières applicables.

