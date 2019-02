Concierge Auctions et Engel and Völkers s'associent pour la vente sans réserve d'une propriété immobilière en Floride de 68 millions $, située dans la zone métropolitaine de Miami





Un temps décrite comme la « vente la plus chère de Coral Gables », l'enceinte de 1 300 mètres carrés devrait susciter un intérêt mondial à l'occasion d'une vente aux enchères en ligne organisée le 22 mars NEW YORK, 15 février 2019 /PRNewswire/ -- Située au sud-ouest de Miami, en Floride, dans la ville de Coral Gables, une propriété de 1 300 mètres carrés entourée de 175 mètres d'accès au front de mer des deux côtés de la baie de Biscayne, une caractéristique rare, sera vendue aux enchères le mois prochain via la place de marché en ligne de Concierge Auctions. Un temps décrite comme la « vente résidentielle la plus chère de Coral Gables » au prix de 25 millions $, la propriété, qui a fait l'objet de rénovations, est désormais évaluée actuellement à 68 millions $. La propriété sera vendue meublée sans réserve, en coopération avec Marc Hameroff de chez Engel & Völkers. Les enchères ouvriront le 19 mars et dureront jusqu'au 22 mars. L'annonce de la vente aux enchères fait suite à la vente réussie de la société de Playa Vista Isle à Hillsboro Beach, qui a atteint le prix de vente le plus élevé à ce jour lors d'une vente aux enchères aux États-Unis.

Propriété minimaliste conçue par Graciela Leanza, le 41 Arvida Parkway dispose de luminaires Hidalgo Monci qui forment un duo de sculptures affirmées à l'entrée de la propriété. Des mosaïques en verre SICIS sont présentes dans les salles de bain ainsi que dans la piscine conçue par Estudio Arqué, le tout s'accompagnant de finitions européennes. La propriété est dotée de murs extérieurs en béton fini Parex-Lanco, ainsi que de technologies d'automatisation de la maison Crestron et Sonos.

« Cette vente aux enchères constitue une opportunité rare de détenir une propriété exclusive de cette superficie et de cette envergure à Coral Gables, un accès au front de mer étant possible des deux côtés de la propriété », a déclaré Hameroff. « Aucun détail n'a été négligé dans la création de ce chef d'oeuvre minimaliste ? oasis moderne unique en son genre, qui offre des vues époustouflantes sur la baie de Biscayne. »

La propriété de neuf chambres offre une cuisine design élégante, des appareils professionnels, un cellier et une salle de petit-déjeuner ; une réserve originale offrant des vues sur l'océan, un accès à une terrasse, un dressing sur mesure, une baignoire spa, une coiffeuse en marbre sur mesure et une douche à l'italienne ; un bar avec évier ; un bureau de direction/une bibliothèque ; un appartement distinct pour le capitaine, attenant au quai ; une suite de nourrice, et un garage pouvant accueillir cinq automobiles. Parmi les caractéristiques extérieures figurent des terrasses sur trois niveaux, un salon au bord de la piscine, une cuisine extérieure et un espace couvert pour les repas, des palmiers matures, ainsi que des vues directes sur le coucher du soleil. La propriété possède également un quai sécurisé qui peut accueillir un méga yacht d'environ 61 mètres.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur ConciergeAuctions.com ou appelez le +1.212.202.2940.

