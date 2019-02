REPLY: Red Reply remporte le prix du partenaire Oracle de l'année - Autonomous award





Red Reply, la société du groupe Reply spécialisée dans les plates-formes Oracle Cloud IaaS et PaaS a été désignée comme "Partenaire Oracle de l'année - Autonomous". Ce prix récompense Red Reply pour son travail en tant que partenaire Oracle Cloud Managed Service Provider dans le développement de projets hautement innovants en utilisant la technologie Oracle Autonomous Database.

Red Reply a lancé un projet visant à réorganiser le Policy Enterprise DataWarehouse de Verti Assicurazioni, société opérant dans le secteur des assurances en ligne, en utilisant le service Oracle Cloud Autonomous DataWarehouse. Le DataWarehouse autonome est une base de données basée dans le cloud qui utilise l'apprentissage machine pour éliminer le travail manuel dans des opérations telles que le réglage, la sécurité, les sauvegardes, les mises à jour et autres activités courantes.

Cette solution Oracle sélectionnée est la seule du genre capable d'aborder des aspects tels que la sécurité, la performance et la haute disponibilité des données, en utilisant des mécanismes automatiques de mise à jour et d'ajustement, tout en maximisant la protection des données conformément aux normes du règlement RGPD. Red Reply s'est également distingué en tant que partenaire Oracle pour avoir appliqué un nouveau système de modélisation de données basé sur l'architecture "Data Vault 2.0", qui permet une grande flexibilité lors de la modification et de la mise à jour de la base de données.

"Red Reply a profité de la base de données Oracle, Autonomous Database on DataWarehouse, avec des investissements importants en termes de certifications. La rapidité avec laquelle elle a pu comprendre les opportunités des technologies "autonomes" et la polyvalence avec laquelle elle transforme les différentes façons d'adopter notre cloud en solutions concrètes et performantes confirment la grande valeur de ce partenariat" a déclaré Robert Scapin, Oracle Alliance & Channel Leader, Italie & France.

"Nous sommes extrêmement heureux d'avoir remporté le prix du partenaire Oracle de l'année : Autonomous award", a commenté Filippo Rizzante, CTO de Reply. "Investir dans l'innovation et la recherche a été fondamental pour le lancement de projets utilisant la technologie Oracle Autonomous Database avec Oracle Cloud Autonomous DW. Ce prix est la confirmation de la qualité du travail accompli par Red Reply pour le succès de ses clients."

Reply

Reply [MTA, STAR: REY] est spécialisé dans la conception et la mise en oeuvre de solutions basées sur les nouveaux canaux de communication ainsi que les médias numériques. Reply est un réseau de sociétés hautement spécialisées soutenant des groupes industriels européens clés opérant dans les secteurs des télécommunications et des médias, de l'industrie et des services, de la banque, de l'assurance et de l'administration publique dans la définition et le développement de modèles économiques adaptés aux nouveaux paradigmes du big data, cloud computing, médias numériques et l'Internet des objets. Les services de Reply comprennent: le conseil, l'intégration de systèmes et les services numériques. www.reply.com

Red Reply

Red Reply est la société de Reply Group spécialisée dans le conseil, la conception et la mise en oeuvre de solutions basées sur la technologie Oracle (IaaS et PaaS). Red Reply poursuit un processus d'innovation constant par le biais d'une certification continue, d'une participation au programme Beta et d'initiatives de co-développement avec Oracle Corporation, afin de garantir à ses clients un support expert. Grâce à l'expertise acquise, Red Reply accompagne ses clients dans les différentes étapes du processus de transformation des systèmes d'information, de la conception à la mise en oeuvre de solutions innovantes basées sur la technologie Oracle. www.red.reply.com

