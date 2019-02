Le ministre Rodriguez reçoit une mise à jour sur la construction du Centre d'art inuit du Musée des beaux-arts de Winnipeg





Le gouvernement du Canada a octroyé 15 millions de dollars pour la construction d'un centre visant à préserver et à mettre en valeur la culture et l'art inuits

WINNIPEG, le 15 févr. 2019 /CNW/ - L'honorable Pablo Rodriguez, ministre du Patrimoine canadien et du Multiculturalisme, a visité aujourd'hui le Musée des beaux-arts de Winnipeg (WAG), où il a pu constater l'état d'avancement de la construction du Centre d'art inuit. Le projet de 65 millions de dollars bénéficie d'un financement de 15 millions de dollars du gouvernement fédéral. Il s'agit du plus important investissement jamais consenti au Manitoba dans le cadre du Fonds du Canada pour les espaces culturels. Ce Fonds soutient les projets d'infrastructure culturelle au pays grâce au plan d'infrastructure Investir dans le Canada du gouvernement fédéral, qui dispose d'une enveloppe de plus de 180 milliards de dollars.

Le 25 mai 2018, le WAG a entamé officiellement les travaux visant à construire un nouvel édifice de 40 000 pieds carrés. Cet édifice de quatre étages, qui devrait ouvrir ses portes à temps pour le 150e anniversaire du Manitoba en 2020, comprendra de nouvelles aires d'exposition, une réserve d'oeuvres d'art visible et protégée par une vitre, une installation de conservation, des studios d'art, un théâtre à deux niveaux pour des présentations interactives et des salles de classe. Le nouveau centre offrira aussi des activités pratiques pour les étudiants et une expérience de réalité virtuelle. De plus, un nouveau café y sera aménagé.

Citations

« Nous transmettons notre culture et notre histoire au moyen des arts, de la langue et des traditions. Le Centre d'art inuit sera un espace vivant et dynamique qui lèvera le voile sur la population inuite et les merveilles du Nord canadien. Je suis fier que notre gouvernement ait investi dans ce projet important. En fournissant cette aide, nous tenons notre engagement à faire des investissements historiques dans nos infrastructures. »

--L'honorable Pablo Rodriguez, ministre du Patrimoine canadien et du Multiculturalisme

« Le WAG est heureux d'accueillir le ministre Rodriguez à sa toute première visite dans nos installations et de lui donner un aperçu du travail qui a présentement cours afin de célébrer et de faire connaître les histoires et les arts inuits au reste du Canada et du monde. Le généreux appui du gouvernement fédéral confirme l'importance nationale de la mission du Centre d'art inuit, ainsi que la force et la beauté durables de la culture et des arts inuits dans la société d'aujourd'hui. »

--M. Stephen Borys, président-directeur général, WAG

Les faits en bref

Conçu par Michael Maltzan Architecture en collaboration avec le cabinet manitobain Cibinel Architecture, le nouveau Centre d'art inuit de 40 000 pieds carrés sur 4 étages sera relié au bâtiment principal par des ponts à chaque étage.

Le WAG, fondé en 1912, est le plus ancien musée municipal du Canada . Il possède la plus grande collection publique d'art inuit contemporain au monde.

le plus ancien musée municipal du . Il possède la plus grande collection publique d'art inuit contemporain au monde. Comprenant plus de 13 000 sculptures, dessins, gravures et oeuvres sur textile ou nouveaux médias, la collection du WAG fait l'objet d'expositions, de publications et de recherches.

En partenariat avec les Inuits, le Centre sera le plus important espace muséal consacré à l'art, à la culture et à l'histoire inuits.

Dans le cadre du plan Investir dans le Canada , plus de 180 milliards de dollars sont investis dans les infrastructures du pays sur une période de 12 ans.

