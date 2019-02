Monarques reprend les forages sur la propriété Croinor Gold





Programme de 1 750 mètres visant à forer des cibles à fort potentiel

MONTRÉAL, le 15 févr. 2019 /CNW/ - CORPORATION AURIFÈRE MONARQUES (« Monarques » ou la « Société ») (TSX: MQR) (OTCMKTS: MRQRF) (FRANCFORT: MR7) est heureuse d'annoncer la reprise des travaux de forage au diamant sur sa propriété aurifère Croinor, détenue en propriété exclusive et située à 50 kilomètres à l'est de Val-d'Or, Québec. Avant la suspension des travaux en raison du gel hivernal, le programme de forage au diamant de 2018 a permis à Monarques de prolonger les limites du gisement, recoupant de nombreuses intersections à haute teneur en or sur de bonnes largeurs, telles que 18,40 g/t Au sur 1,6 mètre, 8,24 g/t Au sur 9,0 mètres, 43,25 g/t Au sur 2,1 mètres, 74,23 g/t Au sur 2,0 mètres et 17,26 g/t Au sur 1,95 mètre (voir les communiqués de presse du 10 juillet 2018, du 5 septembre 2018, du 4 octobre 2018, du 15 janvier 2019 et du 4 février 2019 pour une compilation des résultats de forage de 2018). Le gisement demeure ouvert latéralement et en profondeur.

Le programme de forage de 1 750 mètres qui débutera en février 2019 a pour but de :

Terminer le programme de forage de 2018.

Forer des cibles à fort potentiel sur la propriété Croinor Gold.

« Les travaux d'exploration réalisés à ce jour sur Croinor Gold ont démontré qu'il existe un fort potentiel d'accroître la taille du gisement et de trouver de nouvelles zones sur la propriété, a déclaré Jean-Marc Lacoste, président et chef de la direction de Monarques. Ce nouveau programme de forage sur des cibles à fort potentiel est une autre preuve de la confiance de Monarques de trouver plus d'or sur sa propriété de 151 km2. »

Le contenu technique et scientifique de ce communiqué de presse a été révisé et approuvé par Ronald G. Leber, P.Geo., la personne qualifiée de la Société au sens du Règlement 43-101.

À PROPOS DE CORPORATION AURIFÈRE MONARQUES

Corporation Aurifère Monarques (TSX: MQR) est une société minière aurifère émergente qui a pour objectif de poursuivre son expansion par le biais de son important portefeuille de projets de qualité situé dans le camp minier de l'Abitibi au Québec, Canada. La Société détient actuellement près de 300 km² de propriétés aurifères (voir la carte) incluant le gisement Wasamac (ressources mesurées et indiquées de 2,6 millions d'onces d'or), la Mine Beaufor, les projets avancés Croinor Gold (voir vidéo), McKenzie Break et Swanson, les usines Camflo et Beacon, ainsi que des projets d'exploration prometteurs. Elle offre également des services d'usinage à forfait à partir de son usine Camflo d'une capacité de 1 600 tonnes par jour.

Énoncés prospectifs

Les énoncés prospectifs contenus dans ce communiqué de presse comportent des risques connus et inconnus, des incertitudes et d'autres facteurs pouvant modifier de manière appréciable les résultats, le rendement et les réalisations de Monarques par rapport aux résultats, au rendement et aux réalisations qui y sont exprimés ou implicites. Le TSX et son fournisseur de services de réglementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques du TSX) n'assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l'exactitude du présent communiqué de presse.

