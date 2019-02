AMPAC Fine Chemicals élargit et donne une orientation à son équipe de direction





RANCHO CORDOVA, Californie, 14 février 2019 /PRNewswire/ -- AMPAC Fine Chemicals (AFC) est heureux d'annoncer la promotion du docteur Jeff Butler au poste de vice-président, gestion de projets, ainsi que le développement du rôle du vice-président Larry Zeagler comme responsable des opérations d'AFC à Petersburg, en Virginie (AFC-VA).

Tous deux sont actuellement des employés d'AFC. Le docteur Jeff Butler a rejoint AFC en 2011 en tant que scientifique des processus et Larry Zeagler est arrivé en 2004 en tant que directeur de projet.

Dans son nouveau rôle, le docteur Butler dirige le service de gestion de projets dont les fonctions sont de développer des relations solides avec les clients et de diriger les équipes de projets intégrés d'AFC pour la prévision des recettes, le placement de projet, et la mise en oeuvre dans tous les sites d'AFC en Californie, au Texas et en Virginie. Le docteur Butler a rejoint AFC en 2011 en tant que scientifique des processus et a occupé des postes de direction technique avec de plus en plus de responsabilités, y compris la direction de projets de développement de nouvelles substances pharmaceutiques et des programmes commerciaux, tout en exerçant les fonctions de gestionnaire de relation clé pour les clients importants.

« Jeff a joué un rôle déterminant dans la croissance continue d'AFC. Jeff est un membre essentiel de mon équipe de direction ; son leadership technique et son sens aigu des affaires ont rendu possible la réussite d'AFC », a déclaré le docteur Aslam Malik, PDG d'AFC.

Larry possède plus de 40 années d'expérience dans des entreprises chimiques en vrac et pharmaceutiques, ainsi que 15 années chez AFC et des postes précédents chez Honeywell et Celanese, qui incluent notamment celui de directeur d'usine pour l'installation de fabrication d'IPA d'Honeywell en Irlande. En plus de ses responsabilités actuelles chez AFC dans les domaines des produits commerciaux, des affaires juridiques et des contrats, Larry est maintenant responsable de faire évoluer AFC-VA en une entreprise de classe mondiale et de renforcer les relations avec les clients.

« Larry apporte les compétences et l'expérience nécessaires pour fournir une orientation et stimuler la croissance de notre nouvelle entreprise de fabrication », a déclaré le docteur Aslam Malik, PDG d'AFC.

Jeff est titulaire d'un doctorat en chimie de l'université de Californie, à Davis et a conduit ses travaux de recherche postdoctorale en chimie à l'université du Texas à Austin. Larry possède une maîtrise en génie chimique de l'université Ohio State.

À PROPOS D'AMPAC FINE CHEMICALS LLC

AFC est une entreprise américaine ayant démontré des capacités dans la mise en oeuvre des processus, la mise à niveau et la production commerciale conforme aux normes cGMP d'ingrédients pharmaceutiques actifs et d'intermédiaires approuvés pour les clients des secteurs pharmaceutiques et biotechnologiques. AFC est une société de portefeuille de SK Holdings (Corée du Sud) et sert de cadre stratégique pour la croissance du secteur pharmaceutique de SK. Les installations spécialement conçues et le personnel expérimenté d'AFC permettent à la société de produire de façon sûre des composés hautement énergétiques à l'échelle commerciale. En outre, les autres plateformes technologiques d'AFC comprennent la production de composés très puissants, des procédés continus et la séparation chromatographique à l'échelle industrielle en utilisant la chromatographie en lit mobile simulé et des services d'analyse pour l'industrie pharmaceutique. Les activités d'AFC se situent à Rancho Cordova et El Dorado Hills, en Californie, à La Porte, au Texas et à Petersburg, en Virginie. Découvrez plus d'informations à notre sujet en visitant notre site Web à l'adresse www.ampacfinechemicals.com.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/821966/AMPAC_Fine_Chemicals_Butler_and_Zeagler.jpg

Communiqué envoyé le 14 février 2019 à 12:17 et diffusé par :