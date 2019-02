Champion Iron annonce de solides résultats pour le troisième trimestre de l'exercice financier 2019





Atteinte d'une production mensuelle record de 697 700 tmh et un flux de trésorerie lié aux activités d'exploitation de 89 millions $ pour le trimestre

MONTRÉAL, le 14 févr. 2019 /CNW Telbec/ - Champion Iron Limited (TSX: CIA) (ASX: CIA) («?Champion?» ou la «?Société?») annonce les résultats opérationnels et financiers pour le troisième trimestre terminé le 31 décembre 2018.

Pour tous les détails concernant les états financiers consolidés résumés intermédiaires (non-audités) et le rapport de gestion connexe, veuillez consulter les documents de la Société déposés sur SEDAR (www.sedar.com) ou le site Web de la Société (www.championiron.com). Tous les montants sont en dollars canadiens, sauf indication contraire.

1. FAITS SAILLANTS

Opérationnels

Production de concentré de minerai de fer de haute teneur (66 %) de 1?791?300 tmh et de 5?815?800 tmh depuis le début des opérations minières en février 2018;

(66 %) de 1?791?300 tmh et de 5?815?800 tmh depuis le début des opérations minières en février 2018; Coût comptant total1 de 49,4 $/tms (C1) et coût de maintien tout inclus1 de 55,5 $/tms.

Financiers

Résultats nets de 31,2 millions $ durant le trimestre et de 119,4 millions $ durant la période de neuf mois terminée le 31 décembre 2018;

Revenus de 147,5 millions $ pour le troisième trimestre et de 473,0 millions $ pour la période de neuf mois terminée le 31 décembre 2018;

Flux de trésorerie lié aux activités d'exploitation 2 de 89,1 millions $ durant le trimestre et de 138,7 millions $ durant la période de neuf mois terminée le 31 décembre 2018;

de 89,1 millions $ durant le trimestre et de 138,7 millions $ durant la période de neuf mois terminée le 31 décembre 2018; Encaisse3 de 185 millions $ au 31 décembre 2018, une augmentation de 160 millions $ comparativement à un solde initial de 25 millions $ au 1er avril 2018.

« Nous sommes extrêmement satisfaits de la solide performance de l'équipe et des opérations encore ce trimestre, ce qui inclut une production mensuelle record en octobre 2018 de 697 700 tmh de minerai de fer à haute teneur, a commenté le PDG Michael O'Keeffe. Notre Société est non couverte et le marché du minerai de fer affiche des perspectives favorables pour l'avenir, ce qui nous place en bonne position pour bien servir le marché du minerai de fer à haute teneur. »

2. ACTIVITÉS D'EXPLOITATION DE LA MINE DU LAC BLOOM4



Trois mois terminés le

Trois mois terminés le

Neuf mois terminés le

30 juin

30 septembre

31 décembre

31 décembre

2018

2018

2018

2017

2018

2017























Données d'exploitation





















Stérile extrait (tmh) 3?372?900

2?978?400

3?847?100

1?973?300

10?198?400

1?973?300 Minerai extrait (tmh) 4?647?900

5?204?900

4?883?400

574?800

14?736?200

574?800 Ratio de déblaiement 0,7

0,6

0,8

3,4

0,7

3,4























Minerai broyé (tmh) 4?244?000

4?964?200

4?531?400

--

13?739?600

-- Teneur d'alimentation (g/t) 31,1

32,0

32,1

--

31,8

-- Récupération (%) 77,1

79,6

80,7

--

79,2

-- % Fe 66,5

66,6

66,4

--

66,5

-- Concentré de minerai de fer produit (tmh) 1?542?900

1?858?300

1?791?300

--

5?192?500

-- Concentré de minerai de fer vendu (tms) 1?740?400

1?931?700

1?711?500

--

5?383?600

--























Données financières (en milliers de dollars)





















Revenus 150?741

174?678

147?546

--

472?965

-- Coût des ventes 95?767

87?265

84?482

--

267?515

-- Autres dépenses (autres revenus) 10?032

6?091

(2?345)

38?422

13?778

59?148 Charges financières nettes 14?239

7?106

9?279

14?502

30?624

15?606 Résultat net 20?748

67?497

31?199

(54?015)

119?444

(78?026) BAIIA1 44?942

81?321

65?409

(38?422)

191?672

(59?148) Statistiques (en dollars par tms vendue)





















Prix de vente moyen réalisé1 86,6

90,4

86,2

--

87,9

-- Coût comptant total (C1 coût comptant)1 55,0

45,2

49,4

--

49,7

-- Coût de maintien tout inclus1 59,9

52,9

55,5

--

56,0

-- Marge d'exploitation5 26,7

37,5

30,7

--

31,9

--

Rendement opérationnel

Durant le trimestre, 8,7 millions de tonnes de matériel ont été minées, représentant une augmentation de 7 % comparativement au trimestre précédent. Cette augmentation reflète l'accent qui a été mis sur le stérile lors de l'arrêt planifié de l'usine, qui a contribué à une activité de déblaiement capitalisée plus élevée d'un trimestre à l'autre.

L'usine a traité 4?531?400 tonnes de minerai durant le troisième trimestre, atteignant un record de production mensuelle de 697?700 tmh en octobre. La production pour cette période a été affectée par la maintenance préventive semi-annuelle prévue de huit jours ainsi que douze jours pour la modification de la chute d'entrepôt de minerai concassé. Ces facteurs ont contribué à un écart de 8,7 % par rapport au trimestre précédent. L'arrêt majeur prévu pour la maintenance préventive était le premier à être complété depuis le début de la production commerciale au lac Bloom.

Les efforts d'optimisation du circuit de récupération continuent, menant à un taux de récupération moyen dépassant 80 % pour le trimestre. Étant donné que le taux de récupération s'améliore chaque trimestre, atteignant des taux aussi élevés que 86 %, la Société est persuadée qu'elle atteindra le taux de récupération cible de 83 % une fois que le circuit complet sera ajusté.

La Société a produit 1?791?300 tmh de concentré à haute teneur (66,4 %) de fer pendant le troisième trimestre terminé le 31 décembre 2018 pour un total de 5?192?500 tmh de concentré de fer à 66,5 % pour la période de neuf mois terminée le 31 décembre 2018.

3. RENDEMENT FINANCIER

A. Revenus

Au cours du trimestre terminé le 31 décembre 2018, un total de 1?711?500 tonnes de minerai de fer à haute teneur ont été vendues à un prix de vente brut CFR Chine de 91,6 $ US/tms avant les frais de transport maritime. Le prix de vente brut de 91,6 $ US/tms représente une prime de 28 % par rapport au prix de référence P62 comparativement à une prime de 38 % au trimestre précédent, car la moyenne du P62 a grimpé de 7 % pendant le trimestre. En déduisant les frais de transport maritime de 26,1 $ US/tms, la Société a réalisé un prix moyen net de 65,5 $ US (86,2 $ CA) la tonne pour son minerai de fer à haute teneur livré au client final. Conséquemment, les revenus totaux ont atteint 147?546?000 $ pour la période. L'écart des ventes par rapport à la période précédente est relié à la baisse de production due à l'arrêt majeur prévu et des temps d'arrêt imprévus, ainsi qu'aux coûts de fret maritime plus élevés en hiver.

Pour la période de neuf mois terminée le 31 décembre 2018, la Société a vendu 5,4 millions de tonnes de concentré de minerai de fer à des clients finaux en Chine, en Europe, au Japon et au Moyen-Orient, dans 31 navires ChinaMax et CapeSize. La Société a réalisé des revenus de 472?965?000 $ dans ses neuf premiers mois d'opérations pour un prix de vente brut CFR Chine de 91,2 $ US la tonne avant les frais de transport maritime ou de 67,4 $ US la tonne (87,9 $ CA la tonne) hors frais de transport maritime. Il n'y a pas de revenus pour les périodes de comparaison, car la Société a livré sa première cargaison de concentré de minerai de fer le 1er avril 2018.

B. Coût des ventes

Le coût des ventes comprend les opérations minières, le traitement et les dépenses générales et administratives relatives au site minier.

Lors du trimestre terminé le 31 décembre 2018, le cout comptant total1 ou coût comptant C11 par tonne totalisait 49,4 $/tms. Les coûts plus élevés qu'au trimestre précédent proviennent des coûts fixes pour un volume réduit par les arrêts prévus et imprévus.

Pour les trois premiers trimestres d'exploitation, la Société a réalisé un coût comptant total1 de 49,7 $/tms. Le coût C11 reflète l'impact d'une productivité inférieure lors de la période de démarrage et l'impact des délais associés à l'achèvement du premier arrêt majeur prévu depuis le début des opérations commerciales combiné à l'effet de l'arrêt imprévu pendant le premier hiver.

C. Bénéfice net & BAIIA1

Le bénéfice net de la Société pour le trimestre terminé le 31 décembre 2018 était de 31?199?000 $. Par l'entremise de Ressources Québec, le gouvernement du Québec détient une participation de 36,8 % dans Minerai de Fer Québec inc. (« MFQ ») et, comme tel, est considéré comme détenant une participation sans contrôle. La Société détient la participation restante dans MFQ. Le bénéfice net attribuable aux actionnaires de la Société s'élève à 21?672?000 $, pour un bénéfice de 0,05 $ par action comparativement à une perte de 37 341 000, ou une perte de 0,09 $ par action pour le trimestre clos le 31 décembre 2017. L'écart par rapport à l'exercice précédent est associé aux débuts de la commercialisation le 1er avril 2018.

Pour la période de neuf mois terminée le 31 décembre 2018, la Société a généré un bénéfice net de 119?444?000 $, ou un bénéfice par action de 0,18 $. Une perte nette de 78?026?000 $, ou de 0,14 $ par action, a été réalisée dans les neuf mois clos le 31 décembre 2017, la Société ayant terminé la construction en février 2018 et expédié sa première cargaison de minerai de fer le 1er avril 2018.

Par conséquent, pendant le troisième trimestre terminé le 31 décembre 2018, la Société a généré un BAIIA1 de 65?409?000 $, ou de 44 %, et pour les neuf mois terminés à la même date de 191?672?000 $, ou de 41 %.

D. Coût de maintien tout inclus1 et marge d'exploitation1

La Société est d'avis que les coûts de maintien tout inclus1 et la marge d'exploitation1 sont des mesures reflétant les coûts reliés à la production de minerai de fer et servant comme indication de la capacité de la Société à opérer sans dépendre d'emprunts additionnels ou de l'utilisation des liquidités existantes. La Société définit le coût de maintien tout inclus1 («?CMTI?»)1 comme étant les coûts totaux associés à la production de concentré de minerai de fer. Le CMTI1 de la Société représente le total du coût des ventes, des frais administratifs corporatifs et des coûts en immobilisations de maintien, y compris les frais de déblaiement, le tout divisé par les tonnes de concentré de minerai de fer sèches (tms) vendu pour arriver à un montant par tms.

Au cours du trimestre, la Société a réalisé un CTMI1 de 55,5 $/tms comparativement à 52,9 $/tms le trimestre précédent. L'écart entre les trimestres est principalement dû aux coûts unitaires de production plus élevés en raison d'une production moins élevée et d'un volume de ventes moins important. Les coûts en immobilisations de maintien inclus dans le CTMI1 ont baissé de 48 %, soit de 12?875?000 $ à 6?646?000 $, pour le trimestre terminé le 31 décembre 2018, en raison de la réduction des travaux sur les installations de traitement de l'eau et des résidus en hiver. L'augmentation des frais administratifs corporatifs est occasionnée par les dépenses supplémentaires et l'embauche de personnel en vue de préparer la Société à sa phase de croissance.

Depuis le début de ses activités d'exploitation, la Société a produit un concentré de fer à haute teneur à un CTMI7 de 56,0 $/tms.

Pour le troisième trimestre terminé le 31 décembre 2018, en déduisant le CTMI de 55,5 $/tms du prix de vente moyen réalisé7 de 86,2 $/tms, la Société a généré une marge d'exploitation5 de 30,7 $ pour chaque tonne de concentré de fer à haute teneur vendue. Durant la période de neuf mois terminée le 31 décembre 2018, la Société a généré une marge d'exploitation5 de 31,9 $/tms.

4. CROISSANCE ORGANIQUE

Le conseil d'administration de Champion a approuvé le budget pour compléter une étude de faisabilité (« Étude de Faisabilité ») du projet d'expansion potentielle de ses opérations à son actif principal, la mine du lac Bloom («?Phase II?»). L'expansion proposée comprendrait principalement l'achèvement des travaux de construction d'une usine de traitement et d'autres infrastructures de support qui ont été interrompus en novembre 2012 par le précédent propriétaire. L'expansion vise à doubler la capacité de production actuelle de 7,5 millions de tonnes de concentré de fer à haute teneur (66 %).

Au cours du trimestre terminé le 31 décembre 2018, la Société a poursuivi son Étude de Faisabilité. Le dépôt du rapport d'analyse des options à Environnement Canada, effectué au début du mois de décembre, représente une étape importante pour le processus d'obtention des permis. La Société a l'intention de publier l'Étude de Faisabilité d'ici l'été 2019. Advenant une décision favorable émanant de l'Étude de Faisabilité, la construction pourrait commencer à la fin de 2019 ou au début de 2020, avec une production débutant aussi tôt qu'en 2021. La Phase II créerait potentiellement plus de 500 emplois pendant la construction et 200 emplois permanents lors de l'exploitation.

Au cours du trimestre, des dépenses totalisant 2?140?000 $ ont été engagées pour l'Étude de Faisabilité de la Phase II de la mine du lac Bloom.

5. ACTIVITÉS D'EXPLORATION

En plus de sa participation de 63,2 % dans la propriété du lac Bloom, Champion détient une participation de 100 % dans la propriété de 752 km2 située dans le district ferrifère de Fermont, au nord-est du Québec, ainsi qu'une participation de 100 % dans la propriété Gullbridge-Powderhorn («?Powderhorn?») au centre-nord de Terre-Neuve. La propriété Powderhorn de 63 km2 est porteuse de plusieurs indices de cuivre (Cu) et de zinc (Zn), et n'en est qu'à l'étape de l'exploration. La mine Gullbridge, anciennement productrice de cuivre, est située dans la partie nord de la propriété.

Programme d'exploration pour le trimestre terminé le 31 décembre 2018

L'analyse des échantillons prélevés lors des 9?600 mètres de forage à Powderhorn à l'automne 2018 n'est pas complétée. Les résultats préliminaires rapportés précédemment par la Société étant encourageants, une campagne de 4?000 mètres de forage supplémentaires a débuté en janvier. Ces travaux bénéficieront des conditions hivernales, prévenant ainsi les dommages environnementaux aux zones humides couvrant le centre de la zone minéralisée. Le programme d'exploration à Powderhorn cible les mêmes unités volcaniques que la mine Buchans qui, située à 60 km, abrite un riche gisement de sulfure massif volcanogène. Jusqu'à présent, environ 14?000 mètres ont été forés. Durant le trimestre se terminé le 31 décembre 2018, des dépenses de 1?117?000 $ ont été engagées pour la propriété Powderhorn.

Dans les installations de la Société à Fermont, des échantillons recueillis lors des forages à la propriété du lac Peppler en 2018 seront soumis à des essais métallurgiques au premier semestre de 2019. Des résultats de forage seront également utilisés pour la modélisation géologique et la mise à jour des ressources historiques.

6. INFORMATIONS RELATIVES À LA TÉLÉCONFÉRENCE ET À SA DIFFUSION WEB

Une diffusion web et une téléconférence auront lieu le jeudi 14 février 2019 à 16 h, heure de l'Est. Les auditeurs pourront suivre une diffusion web en direct de la téléconférence à partir de la section Investisseurs du site web de la Société à www.championiron.com ou en composant sans frais le 1 888 390-0546, en Amérique du Nord, ou le +1 888 076-068, en Australie.

Une archive en ligne de la diffusion web sera disponible en accédant au site web de la Société à www.championiron.com. Une rediffusion téléphonique sera également disponible pendant une semaine après l'appel au 1 888 390-0541, en Amérique du Nord, ou +1 416 764-8677, outre-mer, en composant le poste 702570.

Notes : 1 La Société fournit des mesures de performance non conformes aux NIIF que la direction estime utiles aux investisseurs afin d'expliquer les résultats financiers de la Société. Veuillez consulter la note 15, « Mesures de performance non conformes aux NIIF », du rapport de gestion de la Société daté du 13 février 2019, disponible sur le site de la Société à www.championiron.com ou sur SEDAR à www.sedar.com pour la réconciliation de ces mesures. 2 Le flux de trésorerie d'exploitation inclut la variation du fonds de roulement d'exploitation hors caisse. 3 L'encaisse inclut les espèces et les quasi-espèces, et les investissements à court terme. 4 La Société considère que les activités de production précommerciale à la mine du lac Bloom ont débuté le 1er avril 2018 avec l'expédition de la première cargaison de minerai de fer à haute teneur et que la production commerciale a débuté le 30 juin 2018.

À propos de Champion Iron Limited

Champion est une société productrice de fer qui se consacre à l'exploration et à la mise en valeur du fer ainsi qu'au développement de ses importantes ressources de fer dans l'extrémité sud de la fosse du Labrador, dans la province de Québec. Depuis l'acquisition de la propriété de minerai de fer du lac Bloom, son principal actif, la société se concentre principalement sur l'amélioration de l'infrastructure minière et de traitement dont elle est maintenant propriétaire tout en menant de l'avant des projets visant à améliorer l'accès aux marchés mondiaux du fer, dont des initiatives en matière d'infrastructures ferroviaires et portuaires en collaboration avec le gouvernement et d'autres importantes parties prenantes du secteur et de la collectivité. L'équipe de direction de Champion comprend des professionnels ayant une expertise dans l'exploitation et la mise en valeur de mines qui comptent aussi une vaste expérience du travail géotechnique, de développement de nouveaux sites, de gestion de sites désaffectés, incluant le développement de l'aspect logistique et du financement de tous les stades de développement dans l'industrie minière.

Pour plus d'informations à propos de Champion Iron Limited, veuillez visiter notre site web à : www.championiron.com .

Information prospective

Le présent communiqué de presse renferme de l'information qui peut constituer de l'«?information prospective?» aux termes de la législation canadienne en valeurs mobilières applicable. Excepté les énoncés de faits historiques, tous les énoncés dans le présent communiqué de presse concernant des événements, des développements ou des réalisations que Champion s'attend à voir se réaliser, y compris les attentes de la direction concernants (i) le taux de recouvrement; (ii) la croissance de la Société; (iii) les activités et programmes d'exploration de la Société; (iv) le projet d'expansion potentielle des opérations de l'actif principal de Champion, la mine du lac Bloom; (v) la future capacité opérationnelle prévue de la mine du lac Bloom;(vi) l'échéancier prévu de construction pour un projet d'expansion potentielle de la mine du lac Bloom; vi) l'échéancier prévu de production dudit projet d'expansion potentielle de la mine du lac Bloom; (viii) la création potentielle d'emplois en lien avec la mine du lac Bloom; et (ix) la date anticipée de publication de l'Étude de Faisabilité; sont des énoncés prospectifs. Les énoncés prospectifs sont des énoncés qui ne sont pas des faits historiques et qui sont généralement, mais pas toujours, identifiés par l'emploi de verbes comme « planifie », « s'attend à », « table sur », « estime », « prévoit », « prédit », « projette », « perçoit », « a l'intention de », « anticipe », « vise » ou « croit », et à l'emploi de termes comme «?plan?», «?potentiel?», «?perspective?», «?prévision?», «?estimation?», « vise », « projections », « cibles », « continue », ou toute version analogue de ces verbes et termes, y compris leurs négatifs, ou qui énoncent que certaines actions, événements ou résultats « peuvent », « doivent » « pourraient », « devraient », « pourront » ou « devront » survenir, se réaliser ou être entrepris, y compris et sans s'y limiter, les résultats de l'Étude de Faisabilité concernant le projet d'expansion potentielle de la mine du lac Bloom. Bien que Champion croit que les attentes exprimées dans ces énoncés prospectifs sont basées sur des hypothèses raisonnables, de tels énoncés prospectifs sont sujets à des risques, incertitudes et autres facteurs connus et inconnus, dont la plupart sont hors du contrôle de la Société, ce qui peut faire en sorte de faire varier substantiellement les résultats, performances ou accomplissements réels de la Société par rapport à ceux qui sont exprimés ou sous-entendus dans ces énoncés prospectifs. Des facteurs susceptibles de causer de telles variations entre les résultats réels et ceux indiqués dans les énoncés prospectifs incluent, sans s'y limiter : les résultats de l'Étude de Faisabilité; des retards dans le projet; la disponibilité continue du capital ou des financements ainsi que l'état général de l'économie, du marché et des affaires; les incertitudes générales économiques, concurrentielles, politiques et sociales; les prix futurs du minerai de fer; des défaillances des usines, des équipements ou des processus à opérer tel que prévu; des retards dans l'obtention d'approbations gouvernementaux, de permis nécessaires ou dans l'achèvement d'activités de développement ou de construction; ainsi que les facteurs traités dans la section intitulée « Facteurs de risque » dans la notice annuelle de 2018 de la Société et les risques et incertitudes présentés dans le rapport de gestion de la Société pour l'exercice clos le 31 mars 2018, ces deux documents étant disponibles sur SEDAR à l'adresse www.sedar.com. Rien ne garantit que cette information se révélera exacte, les résultats réels et événements futurs pouvant être sensiblement différents de ceux prévus dans l'information prospective. Les lecteurs ne doivent donc pas se fier outre mesure à l'information prospective. Toute l'information prospective de Champion dans le présent communiqué de presse est donnée en date des présentes et est fondée sur les avis et estimations de la direction de Champion et sur l'information dont la direction dispose à la date des présentes. Champion décline quelque intention ou obligation de mettre à jour ou de réviser son information prospective, notamment à la lumière de nouveaux renseignements ou d'événements futurs, à moins que la législation ne l'y oblige.

