Événement sur la Transformation Digitale et E-commerce B2B, OroVibe





Rejoignez le seul événement axé sur le commerce B2B et le CRM

PARIS, le 14 Février 2019 /PRNewswire/ -- Oro, Inc. est fier d'annoncer la tenue de sa deuxième édition d'OroVibe à Paris XIème, le 12 Mars prochain. Sous la forme d'un événement communautaire gratuit d'une journée destiné aux Industriels, distributeurs, grossistes et marques souhaitant entreprendre une transformation digitale.

L'événement portera essentiellement sur le eCommerce B2B et le CRM qui sont des stratégies déterminantes pour les industriels, distributeurs, grossistes et marques en quête de croissance. Les participants pourront interagir avec l'écosystème de Oro composé de clients, partenaires, développeurs, freelance, consultants et d'experts. Parmi nos prestigieux sponsors, seront représentés Smile, Agence DnD, Kiboko, Synolia, Code Rhapsodie, Limonetik, Keyrus et Marello.

"Nous avons toujours considéré la France comme un marché clé. Maintenant que nous avons un Country Manager et un bureau local à Paris, nous sommes ravis de continuer à développer notre communauté en France ", a déclaré Yoav Kutner, CEO et co-fondateur d'Oro, Inc. "J'ai hâte de rencontrer l'ensemble de notre écosystème pendant l'événement".

OroVibe couvrira les sujets actuels tels que le commerce digital, le paiement B2B, le transport et la logistique, la gestion de l'information produit (Product information management-PIM), le CRM...entre autres...Nos participants se verront présenter des cas concrets de clients, des difficultés rencontrées lors d'une transformation digitale ainsi que la façon dont d'autres business B2B permettent à leurs clients la commande en ligne.

Avec une demande croissante de la part des clients B2B pour une expérience d'achat en ligne proche de celle du commerce digital B2C, les acteurs qui auront entrepris le virage du commerce B2B, du commerce mobile et autres stratégies digitales auront l'avantage sur la concurrence.

A propos Oro, Inc.

Oro, Inc propose une gamme d'applications de commerce open source : OroPlatform, OroCRM et, OroCommerce. OroCRM est une solution CRM multi-canal, et OroCommerce la seule plateforme eCommerce construite spécifiquement pour les sociétés B2B ce qui lui a valu le titre de produit B2B eCommerce N°1 décerné par Frost and Sullivan. Les Fondateurs de Oro avait précédemment créé Magento et possèdent une grande expérience dans l'industrie du E-Commerce. Leur noms : Yoav Kutner, Chief Executive Officer; Jary Carter, Chief Revenue Officer; Dima Soroka, Chief Technology Officer; and Roy Rubin, Director of Oro's Advisory Board.

