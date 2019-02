Le Canada continue de se démarquer en tant que l'une des destinations les plus inclusives au monde





La création d'ateliers de formation sur la diversité pour les exploitants touristiques aidera à accroître la capacité d'accueil des voyageurs des communautés LGBTQ2 au Canada

OTTAWA, le 8 févr. 2019 /CNW/ - Le Canada est un fier défenseur des comportements inclusifs et accueillants envers les voyageurs LGBTQ2 et est réputé comme étant une destination prisée par les membres de ces communautés. Le gouvernement du Canada est déterminé à promouvoir et à stimuler le tourisme au pays et à tirer pleinement profit du potentiel économique de ces communautés.

Aujourd'hui, la ministre du Tourisme, des Langues officielles et de la Francophonie, l'honorable Mélanie Joly, a participé à l'événement Fierté Canada Pride, où elle a annoncé, en collaboration avec RH Tourisme Canada (RHTC), la création d'ateliers de formation sur la diversité qui seront offerts d'un océan à l'autre pour mieux appuyer le secteur du tourisme visant les communautés LGBTQ2. La ministre a aussi participé à une table ronde ce matin avec des intervenants où il a été question de l'importance du tourisme LGBTQ2 et de l'engagement du Canada à soutenir ces communautés.

RHTC collaborera avec la Chambre de commerce des gens d'affaires gais et lesbiennes du Canada (Canadian Gay & Lesbian Chamber of Commerce [anglais]) pour mettre sur pied des ateliers de formation qui aideront les entreprises canadiennes à se préparer à ce marché et à améliorer l'expérience des visiteurs lors des événements et festivals sous le thème de la Fierté. L'objectif est d'identifier les exploitants touristiques et les fournisseurs qui pourraient être intéressés à trouver des façons d'offrir des produits et des services touristiques plus inclusifs.

Ces ateliers favoriseront aussi l'établissement de nouveaux partenariats au sein des communautés touristiques canadiennes et accroîtront la capacité des exploitants touristiques canadiens pour qu'ils puissent accueillir en plus grand nombre au Canada les voyageurs LGBTQ2.

De plus, RHTC accréditera les exploitants comme étant ouverts aux communautés LGBTQ2 et prêts à accueillir ce marché, ce qui aidera à consolider la position du Canada en tant qu'une des destinations touristiques les plus inclusives au monde.

Citations

« Nos communautés LGBTQ2 contribuent à faire du Canada l'une des sociétés les plus ouvertes et accueillantes au monde. Cette initiative solidifiera la position du Canada en tant que chef de file du tourisme ouvert aux communautés LGBTQ2 par l'amélioration des pratiques commerciales et l'enseignement des bienfaits de l'inclusion des membres de ces communautés. Le Canada a été façonné par la diversité de son peuple, ce qui a fait de lui un pays fort et inclusif. »

-- La ministre du Tourisme, des Langues officielles et de la Francophonie, l'honorable Mélanie Joly

« Le tourisme et l'identité canadienne vont de pair : ils mettent l'accent sur le capital social et la cohésion, sur la promotion de l'inclusion et de la diversité, ainsi que sur la préservation de la culture et du patrimoine. Notre partenariat avec le gouvernement du Canada et la Canadian Gay and Lesbian Chamber of Commerce dans ce projet d'importance aidera à rehausser les expériences touristiques qui seront offertes aux membres de la communauté LGBTQ qui nous visitent. »

-- Le président et chef de la direction de RH Tourisme Canada, Philip Mondor

« La Canadian Gay and Lesbian Chamber of Commerce s'efforce de renforcer l'autonomie économique de la communauté LGBT+. Les fonds consentis par le gouvernement du Canada nous permettent d'instaurer et d'étendre le réseau d'exploitants touristiques compétents dont le Canada a besoin pour accroître sa part du marché des voyageurs étrangers LGBT+. Le projet renforcera notre relation de travail avec RH Tourisme Canada et nous donnera accès à de nouvelles ressources pour faire en sorte que les exploitants touristiques d'un océan à l'autre aient les connaissances et les compétences requises pour mieux servir les voyageurs LGBT+. »

-- Le cofondateur et président-directeur général de la Canadian Gay & Lesbian Chamber of Commerce, Darrell Schuurman

Les faits en bref

Le Premier ministre a remporté en 2018 le prix Pinnacle de l'International Gay & Lesbian Travel Association, en reconnaissance de ses efforts pour faire du Canada une destination plus accueillante de ces communautés.

Les membres des communautés LGBTQ2 partent en vacances en moyenne de quatre à six fois par année et dépensent 33 % plus que les autres voyageurs, et ils ont tendance à revenir aux endroits qu'ils ont appréciés.

Les membres des communautés LGBTQ2 ont dépensé 6,9 milliards de dollars au Canada en 2016, ce qui place le Canada au 14e rang des destinations de choix pour cette communauté, en baisse par rapport à 2019, puisqu'il était alors au 10e rang.

