Dévoilement de l'exposition Affirm-action : portraits choisis de la Collection nationale des Arquives dans le cadre du 41e Bal de Neige

OTTAWA, le 8 févr. 2019 /CNW/ - L'honorable Pablo Rodriguez, ministre du Patrimoine canadien et du Multiculturalisme, a dévoilé aujourd'hui l'exposition Affirm-action : portraits choisis de la Collection nationale des Arquives. L'exposition s'inscrit dans le cadre des célébrations de la diversité LGBTQ2+ qui ont lieu le deuxième week-end du Bal de Neige de 2019.

Mise sur pied par Patrimoine canadien en collaboration avec les Arquives (anciennement appelées les Canadian Lesbian and Gay Archives), l'exposition nationale met en lumière le travail de six précurseurs des droits LGBTQ2+ pour surmonter l'oppression et les obstacles à l'égalité, souvent au prix de lourdes conséquences.

Cette exposition est l'une des activités du Bal de Neige qui met à l'honneur la communauté LGBTQ2+. L'exposition souligne du même coup le 50e anniversaire de la décriminalisation partielle des droits des homosexuels au Canada.

Vous pourrez admirer ces portraits montrés en primeur sur la rue Sparks jusqu'à la fin du mois de février. Ils seront à nouveau exposés cet été, dans le cadre d'une exposition de plus grande envergure sur la terrasse du Fairmont Château Laurier.

Jusqu'au 18 février 2019, la région de la capitale du Canada est le théâtre d'une multitude d'activités qui mettent en lumière la diversité culturelle, artistique et culinaire de notre pays.

« C'est pour moi un honneur d'être présent au dévoilement de cette exposition de portraits de six Canadiens qui ont lutté avec courage pour faire avancer les droits de la communauté LGBTQ2+. Sans leurs efforts et leur dévouement, nous ne pourrions pas réellement parler de diversité canadienne. La diversité est l'une des plus grandes forces de notre pays et une source de fierté pour tous les Canadiens. Elle fait du Canada une société plus forte. »

- L'honorable Pablo Rodriguez, ministre du Patrimoine canadien et du Multiculturalisme

« La Fierté dans la Capitale est ravie que cette exposition soit présentée au Bal de Neige, qui met à l'honneur la communauté LGBTQ2+. Il est important de souligner et de reconnaître l'histoire LGBTQ2+ au Canada et, surtout, les personnes pionnières qui ont marqué cette dernière. Nous invitons les gens à venir en grand nombre pour se sensibiliser au parcours souvent ardu menant au respect des droits et à l'égalité des membres de notre communauté. »

- M. Davy Sabourin, président, Fierté dans la Capitale

« L'équipe des Arquives est heureuse de montrer une petite partie de sa collection nationale de portraits à Ottawa et d'avoir la chance de mettre en valeur l'histoire LGBTQ2+ du Canada. »

- Mme Raegan Swanson, directrice générale, Arquives

L'exposition Affirm-action : portraits choisis de la Collection nationale des Arquives est présentée tout au long du mois de février 2019 sur la rue Sparks, entre les rues O'Connor et Bank.

L'exposition, qui s'inscrit dans le cadre du 50e anniversaire de la décriminalisation partielle des droits des homosexuels au Canada, souligne le travail de certains précurseurs des droits LGBTQ2+ au Canada.

Elle a été mise sur pied par Patrimoine canadien en collaboration avec les Arquives (anciennement appelées les Canadian Lesbian and Gay Archives).

Elle donne un avant-goût de l'exposition de plus grande envergure qui sera présentée à l'été 2019 sur la terrasse du Fairmont Château Laurier.

