La Banque Scotia annonce la vente de ses activités au Salvador à Imperia





TORONTO et SAN SALVADOR, El Salvador, le 8 févr. 2019 /CNW/ - La Banque Scotia a annoncé aujourd'hui qu'elle avait conclu une entente visant la vente à Imperia Intercontinental Inc. (« Imperia ») de ses activités bancaires et d'assurance au Salvador, notamment Scotiabank El Salvador, ses filiales et Scotia Seguros, sous réserve des conditions et de l'approbation des organismes de réglementation habituelles. Imperia est l'actionnaire principal de Banco Cuscatlán S.A et de Seguros e Inversiones S.A (« SISA ») au Salvador.

La décision est motivée par la stratégie de la Banque, qui est de se concentrer sur des marchés clés où elle peut prendre de l'expansion.

« Nous sommes heureux d'annoncer cette entente importante grâce à laquelle nous souhaitons bonifier l'offre pour les clients des deux institutions. Nous sommes convaincus que cette acquisition constitue une excellente occasion de développement pour nos institutions, nos employés et le pays. Depuis longtemps, nous nous sommes engagés à investir au Salvador et notre principal objectif est de continuer de servir nos clients de la meilleure façon qui soit », a déclaré Eduardo Montenegro, président du conseil d'administration de Banco Cuscatlán et de SISA Insurance.

« Cette transaction avec Imperia est dans l'intérêt supérieur de notre clientèle, de nos employés et de nos actionnaires. Nous sommes convaincus qu'Imperia, grâce au soutien d'une équipe de talent, sera en mesure de poursuivre la croissance des activités et d'offrir un service d'excellente qualité aux clients au Salvador », a affirmé Ignacio (Nacho) Deschamps, chef, Opérations internationales et transformation numérique à la Banque Scotia.

La transaction devrait entraîner une perte après impôt d'environ 170 millions de dollars, ce qui correspond essentiellement à la valeur comptable du goodwill de ces activités; cette perte sera comptabilisée au deuxième trimestre de 2019. À la conclusion de la transaction, le ratio des actions ordinaires et assimilées de T1 de la Banque Scotia augmentera d'environ 6 points de base.

Cette annonce fait suite à celle de la vente des activités de la Banque Scotia dans neuf pays des Antilles ainsi que de ses activités d'assurance vie en Jamaïque et à Trinité-et-Tobago, en novembre 2018. La Banque a également annoncé en décembre 2018 la cession de ses activités d'assurance et de gestion de caisses de retraite en République dominicaine.

Si l'on tient compte de la perte résultant de la vente des activités au Salvador, toutes ces transactions devraient se traduire par un gain net après impôt de 250 millions de dollars et par une augmentation du ratio des actions ordinaires et assimilées de T1 de la Banque Scotia de l'ordre de 25 points de base.

Tant que la transaction ne sera pas approuvée par les organismes de réglementation et conclue, aucun changement ne sera apporté aux activités, aux succursales et aux produits. La Banque Scotia et Imperia assureront une transition harmonieuse pour les employés et les clients.

À propos de la Banque Scotia

La Banque Scotia est la banque internationale du Canada et un leader parmi les fournisseurs de services financiers dans les Amériques. Elle s'est donné pour mission d'aider ses clients, dont le nombre dépasse 25 millions, à améliorer leur situation au moyen de conseils et d'une vaste gamme de produits et de services, dont des services bancaires aux particuliers, aux entreprises et aux sociétés, des services bancaires privés, d'investissement et de gestion de patrimoine ainsi que des services liés aux marchés des capitaux. Au 31 octobre 2018, l'effectif de la Banque Scotia s'élevait à plus de 97 000 employés et les actifs à 998 milliards de dollars. Les actions de la Banque Scotia sont cotées en bourse à Toronto (TSX : BNS) et à New York (NYSE : BNS). Pour en savoir davantage, veuillez consulter le www.banquescotia.com et suivre le fil @ScotiabankViews sur Twitter.

À propos de Banco Cuscatlán

Banco Cuscatlán est l'une des principales banques du Salvador. Elle exploite 54 points de service avec un effectif de 1 700 employés, partout au Salvador. Banco Cuscatlán investit afin d'élaborer une stratégie numérique de pointe, et ses services de change ont reçu les éloges de Global Finance. Pour en savoir davantage, veuillez consulter le www.bancocuscatlan.com.

À propos de SISA Seguros e Inversiones, S.A.

Fondée en 1962 et leader parmi les compagnies d'assurance du Salvador, SISA compte 56 années de savoir-faire et se maintient en tête du marché salvadorien depuis 25 ans. Fitch Ratings a accordé la notation de risque AA + à SISA le 12 avril 2018. Pour en savoir davantage, veuillez consulter le www.sisa.com.sv.

SOURCE Scotiabank

Communiqué envoyé le 8 février 2019 à 08:25 et diffusé par :