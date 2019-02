Convention d'option pour une propriété brésilienne renfermant du niobium, du tantale, du scandium et de l'étain





MONTRÉAL, 08 févr. 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- Ressources Auxico Canada inc. (CSE:AUAG) est heureuse d'annoncer la signature d'un protocole d'entente avec Partners and Company Consultoria EM Comércio Exterior (« Consultoria »), une société brésilienne, pour une participation de 70 % dans les bénéfices d'une coentreprise sur sa propriété Palha.



Consultoria a récemment envoyé deux échantillons à Auxico, qui ont été analysés au Centre de technologie minérale de Thedford Mines. Les résultats des analyses sont présentés dans le tableau ci-dessous :



Échantillon Niobium

(Nb 2 O 5 ) Étain

(SnO 2 ) Tantale

(Ta 2 O 5 ) Scandium

(Sc 2 O 3 ) M-8731 BRAZIL_1 50,70 % 3,18 % 3,10 % 700 g/t M-8731 BRAZIL_2 1,29 % 90,20 % 1,17 % -

Compte tenu de la teneur en niobium et en étain de ces échantillons, Auxico a décidé de signer un protocole d'entente avec Consultoria. Aux termes de cette entente, Auxico dispose de 120 jours pour effectuer un contrôle préalable, après quoi les parties pourront convenir de former une coentreprise sur la propriété Palha, dont 70 % des bénéfices nets iront à Auxico, qui fournira en échange 100 % du capital requis pour lancer la production industrielle des métaux communs, industriels et précieux sur la propriété. Consultoria recevra 30 % des bénéfices nets de la coentreprise. Auxico aura également la possibilité d'acheter 50 % de la participation de Consultoria (soit 15 % des bénéfices nets) à un prix qui devra être convenu entre les parties.

Auxico compte envoyer ses géologues au Brésil dans les prochaines semaines pour procéder au contrôle préalable technique de la propriété Palha.

PROPRIÉTÉ PALHA

La propriété Palha est située dans l'État de Pará, au nord du Brésil, et couvre une superficie de 10 000 acres. Tous les travaux précédents, dont 27 trous de forage et 25 fosses, semblent avoir été menés sur d'importants réseaux hydrographiques, et il est probable que les échantillons aient été prélevés sur les berges d'une rivière. Aux dernières nouvelles, un test révélerait une teneur en tantale de 42 %.

Utilités du niobium et du tantale : Le niobium entre dans la composition de l'acier de construction de première qualité, tandis que les superalliages de niobium sont utilisés dans les moteurs à réaction et les équipements résistants à la chaleur. Le tantale sert à fabriquer des batteries de voitures électriques et presque tous les types d'appareils électroniques, entre autres les téléphones cellulaires et les ordinateurs. Ces deux métaux se retrouvent sur la liste des minerais jugés critiques pour la sécurité et l'économie américaine. Le tantale, qui s'accompagne toujours de niobium en raison de leur composition chimique similaire, se forme dans les groupes de minéraux de la tantalite, de la colombite et du coltan (un mélange de colombite et de tantalite, mais qui n'est pas reconnu comme une famille minérale distincte).

Utilités du scandium : Le scandium est principalement utilisé par l'industrie aérospatiale sous la forme d'un alliage avec de l'aluminium pour la construction des aéronefs. L'ajout d'une quantité infime de scandium (entre 0,1 % et 0,5 %) à de l'aluminium permet d'accroître sa robustesse sans augmenter son poids. Son utilisation dans l'industrie aérospatiale se limite toutefois aux aéronefs spécialisés (comme les avions de combat russes MiG-21 et MiG-29) en raison du prix élevé de cet élément. Cet alliage se retrouve aussi souvent dans la fabrication de différents équipements de sport, notamment les battes de baseball, les bâtons de crosse et les bicyclettes. Tous ces articles ont un point commun : leur fabrication nécessite un matériau léger, hautement performant, inoxydable et ayant un point de fusion élevé. L'alliage du scandium et de l'aluminium répond à tous ces critères.

Avis de non-responsabilité : Les échantillons décrits ci-dessus ont été sélectionnés par le propriétaire de la propriété. Ils ont été envoyés à un laboratoire du Québec choisi par Auxico. La personne qualifiée estime qu'il faut établir un programme d'échantillonnage en grille indépendant assorti de mesures de contrôle et d'une chaîne de possession adéquates, et que par conséquent, les chiffres ci-dessus ne sont pas conformes au Règlement 43-101. Puisqu'il est impossible d'établir de façon indépendante la chaîne de possession à partir des échantillons décrits ci-dessus, la Société n'assure pas la fiabilité des échantillons et des résultats. La Société et la personne qualifiée se dégagent de toute responsabilité quant aux valeurs présentées dans le présent communiqué, qui sont données à titre indicatif et pour montrer le potentiel de cette propriété.

Personne qualifiée

Le présent communiqué a été vu et approuvé par Joel Scodnick, géoscientifique professionnel et consultant indépendant d'Auxico, à titre de personne qualifiée aux termes du Règlement 43?101.

À propos de Ressources Auxico Canada inc.

Ressources Auxico Canada inc. (« Auxico ») est une société canadienne établie à Montréal qui se concentre dans l'acquisition, l'exploration et le développement de propriétés minières en Colombie et au Mexique.

Pour en savoir plus sur Auxico, visitez le site Web de la Société ( www.auxicoresources.com ) ou cherchez « Ressources Auxico Canada inc. » sur le site de SEDAR ( www.sedar.com ).

La Bourse des valeurs canadiennes (CSE) n'a pas révisé le présent document et n'assume aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l'exactitude de son contenu.

