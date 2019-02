AIM réagit au projet de zone d'innovation à Québec





QUÉBEC, le 7 févr. 2019 /CNW Telbec/ - La direction d'AIM a pris connaissance lundi dernier, par l'entremise des médias, du projet de la Ville de Québec de déménager des entreprises industrielles situées sur le Littoral Est (Beauport-Maizerets-d'Estimauville) pour développer une zone d'innovation avec des entreprises technologiques.

AIM occupe un terrain situé dans cette zone, d'une superficie de plus de 150 000 pieds carrés depuis 18 années et y effectue la récupération des métaux.

« AIM collaborera au processus qui s'amorce et entend poursuivre le dialogue qui s'est établi avec la Ville de Québec au cours des dernières années», explique Paul-Marie Bouchard, directeur général d'AIM Québec.

AIM s'engage également à poursuivre ses efforts quant à l'amélioration de la qualité de vie des quartiers environnants. « Cela demeure une priorité », d'ajouter Guillaume Couture, directeur aux opérations Non-Ferreux, AIM Québec.

Considérant le caractère préliminaire du projet, AIM n'émettra pas d'autres commentaires.

À propos d'AIM

Fer et métaux américains (AIM) est une entreprise familiale canadienne fondée en 1936 à Montréal. Reconnue comme l'un des recycleurs de métaux de pointe en Amérique du Nord, spécialisée dans la récupération et le recyclage de sous-produits de la ferraille, AIM a évolué jusqu'à devenir une entreprise prospère et polyvalente ayant une présence mondiale. L'entreprise compte 2 500 employés répartis à travers 70 sites sur cinq continents.

