Imagine remporte le mérite « Best Real-Time Portfolio, Risk and Regulatory Solutions Award »





La société termine en tête pour la sixième année consécutive

LONDRES, 7 février 2019 /CNW/ - Imagine Software a remporté à nouveau le mérite « Best Real-Time Portfolio, Risk and Regulatory Solutions Award » (prix pour les meilleures solutions en temps réel destinées aux portefeuilles, aux risques et à la réglementation), décerné par The Hedge Fund Journal. Citant le travail révolutionnaire d'Imagine pour créer la solution RRC (Real-Time Risk & Compliance [risque et conformité en temps réel]), Rod Sparks, directeur de la publication à The Hedge Fund Journal, déclare : « Imagine continue d'être à l'avant-plan de l'industrie avec des solutions innovantes pour des opérations financières extrêmement complexes, notamment en ce qui concerne la convergence de la négociation de haute vélocité et la déclaration réglementaire. »

Hamlin Lovell, éditeur à The Hedge Fund Journal, affirme : « Imagine conçoit les technologies au premier plan du marché qui aident les firmes à s'adapter et à connaître le succès face aux doubles défis que sont les marchés toujours plus rapides et les réglementations de plus en plus complexes. Il est donc totalement approprié d'honorer Imagine encore une fois avec ce prix. »

Scott Sherman, cofondateur et chef mondial des ventes et du développement des affaires à Imagine Software, déclare : « Nous sommes honorés de recevoir cette distinction remarquable du The Hedge Fund Journal, et nous remercions notre clientèle de travailler avec nous alors que nous surmontons les obstacles traditionnels en matière de gestion des risques afin de créer des solutions visionnaires pour les leaders financiers. »

À propos d'Imagine Software

Fondée en 1993, la société Imagine Software offre aux plus grandes firmes de services financiers de la planète des solutions en temps réel pour les portefeuilles, la réglementation et la gestion des risques. Notre plate-forme intégrée de logiciels, de données et de solutions propulse des opérations de bureau internes et externes complètes, aidant les firmes à améliorer le rendement de leurs portefeuilles, à naviguer au sein de marchés volatils, à réagir aux changements réglementaires, et à élargir leur envergure afin de croître. Couvrant toutes les classes d'actif et disposant de modèles financiers pour pratiquement chacune des valeurs mobilières échangées dans le monde, l'innovation reconnue d'Imagine permet à ses clients de gérer les risques en temps réel en fonction des volumes les plus élevés et des vitesses les plus rapides.

Ayant son siège social à New York, Imagine compte des bureaux à Londres, Hong Kong et Sydney. Pour obtenir plus d'information, consultez le www.imaginesoftware.com ou communiquez avec Imagine Software en composant le 212.317.7600; suivez-nous sur Twitter et LinkedIn.

Pour obtenir plus d'information et pour toute demande de renseignements provenant des médias, veuillez communiquer avec :

Debra Douglas

Directrice du marketing

Imagine Software

debrad@imaginesoftware.com

212-317-7615

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/615797/Imagine_Software_Logo.jpg

SOURCE Imagine Software

Communiqué envoyé le 7 février 2019 à 03:15 et diffusé par :