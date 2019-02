Déclaration du premier ministre concernant le décès de Paul Dewar





OTTAWA, le 6 févr. 2019 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a fait aujourd'hui la déclaration suivante concernant le décès de Paul Dewar :

« Aujourd'hui, la ville d'Ottawa a perdu l'une de ses voix les plus dévouées.

« C'est avec une grande tristesse que j'ai appris le décès de l'ancien député Paul Dewar. Au nom de tous les Canadiens, Sophie et moi offrons nos plus sincères condoléances à son épouse Julia, à leurs deux fils Nathaniel et Jordan, ainsi qu'aux nombreux amis et électeurs de Paul.

« Que ce soit en tant qu'enseignant, politicien, militant syndical ou leader communautaire, Paul a consacré sa vie au service des autres. De la Chambre des communes aux salles de classe, il nous a mis au défi de rêver plus grand et de faire plus pour soutenir les gens dans nos vies.

« De 2006 à 2015, Paul représentait les citoyens d'Ottawa-Centre en tant que député du NPD. Durant ce temps, il s'est fait connaître comme étant un leader communautaire, un défenseur des jeunes et une voix forte pour les droits de la personne à travers le monde. Il incarnait le leadership en faisant preuve d'intégrité, de compassion et de courage.

« Face à un diagnostic de maladie terminale, Paul a fait ce qu'il avait l'habitude de faire. Il a fait preuve d'amour envers sa famille et sa communauté, tout en encourageant les autres à s'épauler entre eux avec compassion et générosité. Pendant les derniers mois de sa vie, Paul a lancé l'initiative La Jeunesse passe aux actes, qui vise à appuyer les jeunes et les aider à être porteurs de changement dans leurs communautés.

« Paul Dewar a rassemblé les gens, défendu les plus vulnérables et touché la vie d'innombrables personnes au Canada et ailleurs. Il était un modèle de leadership, et a mérité ainsi l'amour de sa communauté et l'estime de bon nombre d'entre nous. Il nous manquera. »

