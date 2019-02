Johnson & Johnson Vision annonce la commercialisation en Europe de TECNIS Eyhance IOL, une lentille intraoculaire monofocale de nouvelle génération pour les patients atteints de la cataracte.





TECNIS Eyhance IOL est la toute dernière innovation dans la famille de lentilles intraoculaires TECNIS®, à la pointe du secteur.

Premier implant 1 dans la catégorie LIO monofocale en Europe à offrir une amélioration de la vision intermédiaire et une acuité visuelle de loin de 10/10.

TECNIS Eyhance IOL offre une aussi faible incidence de dysphotopsies (halos, éblouissements, flashs lumineux) que les implants TECNIS® 1-Piece.

SANTA ANA, Californie, 5 février 2019 /PRNewswire/ -- Aujourd'hui, Johnson & Johnson Vision2, un des leaders mondiaux de la santé oculaire, a annoncé le lancement en Europe de l'implant TECNIS Eyhance IOL pour le traitement de la cataracte. Cette lentille intraoculaire (LIO) monofocale de nouvelle génération permet aux patients de bénéficier d'une vision de haute qualité à des distances intermédiaires et éloignées. Cela est inédit pour une LIO monofocale, en effet, la plupart des lentilles monofocales actuelles apportent aux patients opérés de la cataracte une correction visuelle qui leur permet de voir de loin sans lunettes mais elles n'offrent pas une amélioration de la vision intermédiaire qui est nécessaire pour effectuer de nombreuses tâches quotidiennes importantes.

« Avec l'implant intraoculaire TECNIS Eyhance IOL désormais disponible en Europe, nous sommes fiers de proposer une autre solution utile pour les patients atteints de la cataracte », explique Tom Frinzi, Président International Chirurgie chez Johnson & Johnson Vision3. « Nous avons jugé intéressant de nous appuyer sur l'héritage de la gamme d'implants TECNIS® et sur la conception éprouvée de notre plateforme monobloc pour repenser les capacités d'un implant monofocal asphérique standard. »

TECNIS Eyhance IOL améliore significativement la vision intermédiaire des patients par rapport à un implant monofocal asphérique standard, tout en offrant une acuité de 10/10 en vision de loin. En outre, les données ont fait apparaître un faible nombre de cas de halos, d'éblouissements ou de perception de flashs lumineux (cercles lumineux intenses qui entourent les phares et d'autres sources de lumière) comparable à ceux qui ont été rapportés avec la LIO TECNIS® 1 pièce. Selon les résultats communiqués par les patients, TECNIS Eyhance IOL permet à la plupart d'entre eux de mener, sans lunettes, certaines activités avec une plus grande facilité, comme se déplacer sur des surfaces inégales, et participer à des activités d'intérêt personnel, y compris leurs hobbys préférés4.

« Aujourd'hui, les patients atteints de la cataracte doivent faire un compromis s'ils choisissent un implant intraoculaire monofocal », explique le Prof. Dr. Oliver Findl, MBA, Chef du service d'ophtalmologie, à l'hôpital Hanusch à Vienne, et Membre du conseil d'administration et Secrétaire de l'ESCRS5. « Leur vision de loin peut être corrigée par l'implant, mais ils devront porter des lunettes pour les activités qui nécessitent une vision de près et intermédiaire, c'est-à-dire tout ce qui se passe à longueur de bras, comme travailler à l'ordinateur ou regarder l'indicateur de vitesse. TECNIS Eyhance IOL offre aux patients à la fois une vision intermédiaire et une vision de loin de haute qualité, ce qui est une avancée importante pour faciliter leur vie quotidienne. »

TECNIS Eyhance IOL a obtenu le marquage CE en Europe et est d'ores et déjà commercialisée dans toute l'Union européenne, y compris au Royaume-Uni, en Italie, en France, en Espagne et en Allemagne. Dans certains pays, TECNIS Eyhance IOL est prise en charge par l'assurance santé, ce qui en fait une option importante pour les patients qui envisagent une LIO monofocale. TECNIS Eyhance IOL n'est pas autorisée à la vente ou pour une utilisation commerciale aux États-Unis.

TECNIS Eyhance IOL fait partie de la famille de LIO TECNIS® qui offre une variété d'options personnalisées pour la vision chez les personnes atteintes de la cataracte, visant à offrir une vision claire et précise répondant aux besoins et aux styles de vie de chacun. En particulier, les LIO qui corrigent la presbytie, comme la LIO TECNIS Symfony®, peuvent également permettre de corriger d'autres problèmes de vue, aider les patients à porter moins souvent des lunettes et accroître la focalisation d'une portée visuelle complète ? de près, intermédiaire et éloignée.

À propos de la cataracte

On estime que 253 millions de personnes vivent avec une déficience visuelle : 36 millions sont aveugles et 217 millions ont une déficience visuelle de modérée à grave6,7. La cataracte, la première source de cécité dans le monde8, compte pour 35 pour cent de la cécité et pour 24 pour cent des déficiences visuelles de modérées à graves9. Plus de 90 pour cent des personnes souffrent de la cataracte avant d'atteindre l'âge de 65 ans10. Si elle n'est pas traitée, la cataracte entraîne progressivement une détérioration de la vue.

L'opération de la cataracte est la chirurgie la plus répandue à travers le monde11.

À propos de Johnson & Johnson Vision

Chez Johnson & Johnson Vision, qui fait partie de Johnson & Johnson Medical Devices Companies12, nous avons un objectif ambitieux : améliorer la santé oculaire dans le monde. Par l'intermédiaire de nos filiales, nous proposons une innovation qui permet aux professionnels des soins oculaires d'obtenir de meilleurs résultats pour les patients tout au long de leur vie, et ce grâce à des produits et des technologies qui répondent à des besoins non satisfaits, y compris la correction des défauts réfractifs, le traitement de la cataracte et la prise en charge de la sécheresse oculaire. Dans les communautés qui ont le plus besoin d'aide, nous collaborons pour accroître l'accès à des soins oculaires. En outre, nous nous engageons à aider les gens à mieux voir, à mieux se connecter et à mieux vivre. Rendez-vous sur : https://www.jjvision.com/ .

Suivez @JNJVision sur Twitter et Johnson & Johnson Vision sur LinkedIn.

À propos de Johnson & Johnson Medical Devices Companies

En tant que société de dispositifs médicaux la plus complète au monde, nous nous appuyons sur un siècle d'expérience, alliant science et technologie, pour façonner le futur de la santé et pour en faire bénéficier davantage de personnes à travers le monde. Avec notre gamme de solutions pour la chirurgie, l'orthopédie, la vue et l'intervention d'une variété, d'une richesse et d'une portée inégalées, nous oeuvrons à changer radicalement la manière dont les soins sont prodigués. C'est notre engagement pour la vie.

À propos de TECNIS Eyhance IOL

Indications d'utilisation

La lentille TECNIS Eyhance IOL, modèle ICB00, est indiquée dans la correction visuelle de l'aphakie chez des patients adultes après une exérèse du cristallin cataracté par extraction extracapsulaire. La lentille augmente la profondeur de champ, ce qui améliore la vision pour les activités à distance intermédiaire, et offre une vision de loin similaire à celle d'une LIO monofocale asphérique standard. La lentille est destinée à être placée uniquement dans le sac capsulaire.

Événements indésirables généraux liés aux LIO

Les événements indésirables susceptibles de survenir pendant ou suite à une chirurgie de la cataracte avec implantation d'une LIO peuvent comporter, sans toutefois s'y limiter : endophtalmie/infection intraoculaire, hypopyon, hyphèma, luxation de la LIO, oedème maculaire cystoïde, blocage pupillaire, décollement/déchirure de la rétine, oedème du stroma cornéen chronique, iritis chronique, élévation chronique de la pression intraoculaire nécessitant un traitement, décompensation cornéenne aigüe, intervention chirurgicale intraoculaire secondaire (y compris repositionnement ou retrait de l'implant, ponction de la chambre antérieure de l'oeil une semaine après l'opération de la cataracte, ou une autre procédure chirurgicale), et tout autre événement indésirable qui entraîne une déficience visuelle permanente ou nécessite une intervention chirurgicale ou médicale pour prévenir une déficience visuelle permanente.

ATTENTION : consultez la notice pour des informations importantes relatives à la sécurité. Mise en garde concernant les énoncés prospectifs

Le présent communiqué de presse renferme des « énoncés prospectifs » tels que définis dans la Private Securities Litigation Reform Act de 1995 concernant TECNIS Eyhance IOL. Le lecteur est mis en garde de ne pas se fonder sur ces énoncés prospectifs. Ces déclarations reposent sur les attentes actuelles concernant des événements futurs. Si les hypothèses sous-jacentes se révèlent inexactes, ou si des risques connus ou inconnus se concrétisent, les résultats réels pourraient être sensiblement différents des attentes et projections de Johnson & Johnson Surgical Vision, Inc., de toute autre entreprise de Johnson & Johnson Medical Devices Companies et/ou de Johnson & Johnson. Les risques et incertitudes incluent, sans s'y limiter : incertitudes concernant les autorisations réglementaires ; incertitudes concernant la réussite commerciale ; les contestations de brevets ; la concurrence, y compris les avancées technologiques, les nouveaux produits et les brevets obtenus par les concurrents ; les difficultés et les retards de fabrication ; des préoccupations concernant l'efficacité et la sûreté des produits entraînant des rappels de produits ou des mesures par les autorités de réglementation ; les modifications aux lois et règlements applicables, y compris les réformes des soins de santé dans le monde ; l'évolution des habitudes de comportement et de dépense chez les personnes qui achètent des produits et des services de soins ; et les tendances vers une maîtrise des coûts des soins. Une autre liste et d'autres descriptions de ces risques, incertitudes et autres facteurs figurent dans le rapport annuel de Johnson & Johnson sur le formulaire 10-K pour l'exercice clos au 31 décembre 2017, y compris dans les parties intitulées « Cautionary Note Regarding Forward-Looking Statements » (avertissement concernant les énoncés prospectifs) et « Item 1A. Risk Factors » (Point 1A. Facteurs de risque), et dans le tout dernier rapport trimestriel de l'entreprise sur le formulaire 10-Q, et les documents que l'entreprise a ensuite déposés devant la Securities and Exchange Commission. Des copies de ces documents sont disponibles en ligne sur www.sec.gov , www.jnj.com ou sur demande à Johnson & Johnson. Ni les entreprises appartenant à Johnson & Johnson Medical Devices Companies ni Johnson & Johnson ne s'engagent à actualiser tout énoncé prospectif sur la base de nouvelles informations ou d'événements ou évolution futurs.

